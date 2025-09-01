HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Herida una mujer tras ser atropellada en la calle Corte de Peleas en Badajoz

M. S.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:26

Una mujer ha resultado herida a primera hora de este lunes tras un atropello en la calle Corte de Peleas de Badajoz.

Pasadas las 7.30 horas, los bomberos de Badajoz han recibido un aviso de un atropello en la calle Corte de Peleas, a la altura del cruce con la calle Almendralejo, que va hacia la barriada de Suerte de Saavedra.

Según han explicado desde el parque de bomberos, han tenido que sacar a la mujer atrapada debajo de un vehículo tipo pickup. «Cuando la hemos sacado estaba conscientemente y aparentemente poco grave», han detallado.

Para liberar a la víctima atrapada debajo del coche, los bomberos han usado una bomba urbana ligera y un furgón de rescate.

