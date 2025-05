«Me gusta escribir cómo fue la vida de gente normal en momentos históricos»

Viajar a Escandinavia con los vikigos, a Berlín durante la caída del muro o a Indochina en la segunda Guerra Mundial. Se puede gracias a ... las palabras de Elena Álvarez. Esta oliventina de 28 años acaba de publicar su tercer libro y lo ha conseguido con una importante editorial.

Escribió su primera novela con solo 12 años. Dice que para ella «vivir sin escribir es complicado. Cuando no puedo hacerlo, porque hay temporadas que la vida no te deja, lo paso mal».

Estudió Turismo en la Universidad de Extremadura y ahora está en la oficina del Hospital Provincial que muestra las virtudes de la provincia. Le encanta su tierra y su historia, pero también viajar con la imaginación a lugares lejanos.

Su última novela. ‘Un elefante bajo el parasol blanco’ está inspirada en Laos durante la Segunda Guerra Mundial. Le gusta escribir sobre acontecimientos históricos, pero desde el punto de vista de personas normales. Para ella este libro ha supuesto un salto de calidad, ya que se publica con Plaza y Janés, que ha apostado por esta joven escritora extremeña.

–Una novela de vikingos, otra del muro de Berlín y ahora Laos. No se sabe si le gusta más escribir o viajar.

–Es un poco eso. Son todas novelas históricas aunque no tienen nada que ver la una con la otra porque son muy diferentes, con personajes muy diferentes. Los vikingos (Cuando la luna brille) es más juvenil y las dos últimas son para un público más adulto (Esa nube tiene forma de oveja y Un elefante bajo el parasol blanco), pero son momentos históricos, momentos que me llamaron la atención y quería aprender sobre ellos. Por ejemplo sobre Indochina y lo que ocurrió allí durante la guerra no sabía mucho y empecé a indagar. Vi que había muchos hechos históricos interesantes que daban para una novela.

«Publicar con una editorial en un ámbito más grande es una oportunidad y un sueño»

–¿Es imaginación o documentación?

–Hay ambas cosas porque los personajes que aparecen no son reales, pero me documento durante mucho tiempo. Me gusta la historia. A mi misma me gusta leer novela histórica y libros ambientados en lugares lejanos, cómo se vive allí, como se vivía en el pasado. Por eso yo no escribo novelas de reyes o de batallas famosas. Me llama más la atención lo que es la vida cotidiana de la gente común que en un momento concreto estuvo allí. Me documento en ese sentido. Es cierto que, aunque las novelas vayan sobre la gente normal, lo que pasa en el mundo les afecta, igual que a nosotros ahora. Afecta lo que pasa, lo que deciden los gobiernos, los poderosos. Eso afecta al que tiene su casa y su familia.

–¿Conoce los sitios de los que escribe?

–Depende. Por mí me encantaría viajar a todos los sitios, conocerlos. Si por mi fuera, me pasaría el día viajando. La novela de Berlín sí porque he vivido en Alemania y de ahí surgió la idea, pero Indochina no. No he estado en Laos, pero es que ha pillado la pandemia de por medio y han sido unos años complicados. Ojalá pronto. Es algo que tengo pendiente.

«Cuando escribo y leo me gusta viajar a sitios lejanos pero algún día escribiré de Extremadura»

–Su tercera novela es la primera con Plaza y Janés ¿Lo considera un salto?

–Es un salto, una oportunidad, un sueño. Yo publiqué las dos anteriores con un ámbito mucho más pequeño, de hecho la segunda fue autopublicada, así que es una gran oportunidad. Además con Plaza y Janés que es lo más de lo más. Ha sido una experiencia maravillosa con todo el equipo que trabaja allí. Por las correcciones, la portada que ha quedado genial y creo que el libro ha quedado maravilloso.

–¿Se plantea una novela histórica de Extremadura?

–Sí me lo planteo porque nunca hay que decir que no a nada. Algo escribiré seguro algún día de Extremadura. No creo que sea la próxima, pero sí. Además aquí tenemos muchísima historia, han pasado muchas culturas. Yo soy de Olivenza, que tiene una historia en sí. Pero lo que pasa es que cuando escribo y cuando leo me gusta viajar a sitios lejanos. Aquí me falta esa curiosidad de querer descubrir.

–Ya está pensando en su siguiente proyecto ¿También viaja a un lugar lejano?

–No tan lejano como Laos. Estoy en la fase inicial y no puedo contar mucho por si cambia, pero quiero escribir algo, seguramente medieval, pero Francia o Norte de España. Me gustaría que tuviese más suspense, intriga.

–¿Quiere dedicarse plenamente a la escritura?

–Me encantaría, pero de momento es complicado y lo compagino con mi trabajo en la oficina de turismo.

–Escribió su primera novela con 12 años ¿Sobre qué?

–(se ríe) Era una novela de fantasía de una chica que era la elegida para salvar el mundo, que se enamora del malvado, pero no sabe que es el malvado... Pero fue lo que me mostró que escribir era lo que me gusta. Al principio quieres hacer tu propia versión y tu propio mundo.