Guardiola replica que la colaboración con los municipios ha crecido

La Junta de Extremadura ha incrementado su colaboración con los ayuntamientos extremeños. Así lo asegura la presidenta del Ejecutivo regional, María Guardiola, en una ... carta remitida al presidente de la federación extremeña de municipios y provincias (Fempex), el socialista Manuel González Andrade, después de que este le remitiera un primer escrito pidiéndole más diálogoen beneficio de la autonomía municipal.

Guardiola le replica que el Consejo de Política Local de Extremadura es el principal órgano de concertación entre los municipios con la Junta de Extremadura y que este diseña los Programas de Colaboración Económica Municipal, que han crecido desde que gobierna la región.

Según los datos que aporta en la carta, esta colaboración ha pasado de siete programas con un presupuesto de 103.978.837 euros, a trece programas en 2025 con una dotación de 131.530.410 euros. Esto supone seis programas más y un incremento de 27,5 millones de euros. «Nunca antes se había alcanzado un volumen tan significativo de programas, ni se ha realizado un esfuerzo tan firme por transformar las subvenciones autonómicas dirigidas a las entidades locales« en estos programas de colaboración.

«Se atiende así a las tres dimensiones imprescindibles del sólido modelo de gobierno local al que se refiere la Ley de garantías de autonomía local: competencias, financiación y sistema institucional de garantías«, le responde al presidente de la Fempex, quien también es alcalde de Olivenza con el PSOE. Este, además de más diálogo, se refiere en su primera carta a »la quiebra del esquema de los Programas de Colaboración Económica Municipal«. De ahí que la presidenta, elegida por el PP, le rebata con los datos.

Guardiola incide, también, en que parte de los problemas que denuncian desde la Fempex se deben a que no ha podido aprobar presupuestos este 2025. «Las reclamaciones que trasladan la Fempex y algunos ayuntamientos se fundamentan en que sus intervenciones no permiten la imputación de actuaciones al programa de colaboración correspondiente hasta que no exista el acuerdo de aprobación o compromiso firme de aportación. Sin embargo, como se ha señalado en reiteradas ocasiones, las distintas consejerías no pueden comunicar y formalizar dicho compromiso hasta que no se aprueba la Ley de Presupuestos». Aun así, dice que los programas han incluido previsiones para evitar problemas con las actuaciones financiables.

Por otro lado, la presidenta traslada al presidente de la Fempex su «perplejidad ante algunas de sus peticiones y la insistencia en aspectos que no se corresponden con actuaciones anteriores« que podía haber impulsado el PSOE en los gobiernos autonómicos. Entre ellos, la comisión de estudio para la garantía de la autonomía municipal de Extremadura. O que el Fondo de Financiación Incondicionado para los Municipios permanece con la misma dotación en la última década. »Este fondo ha permanecido inalterado durante la última década en 33,3 millones de euros con sucesivos gobiernos socialistas«, le replica. Aunque reconoce, eso sí, que el objetivo es incrementar este fondo hasta alcanzar 76 millones de euros.

La presidenta también recuerda al presidente de la Fempex que las dos diputaciones -gobernadas por presidentes socialistas- han dejado de aportar los doce millones de euros con los que «históricamente» contribuían a la financiación de los Programas de Empleo. «Concretamente al Programa de Activación de Empleo Local y al Programa de Empleo de Experiencia, y con posterioridad al Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo, y que tras el cambio de gobierno en 2023 han dejado de aportar». Esto es, cuando dejó de gobernar Fernández Vara y dio paso a un gobierno del PP.

«Esto ha supuesto que, desde ese momento, la Junta de Extremadura se haya visto obligada a aportar un total de 36 millones de financiación autonómica (ejercicios 2023, 2024 y 2025) que se podrían haber destinado a la inversión en sanidad, educación, dependencia o al propio Fondo Regional de Cooperación Municipal».

María Guardiola termina su carta mostrando su disposición a trabajar de manera «conjunta y constructiva» con las entidades locales. «El objetivo es alcanzar acuerdos por el bienestar, el desarrollo económico y social y la igualdad de oportunidades de los extremeños, independientemente del lugar donde residan», concluye.