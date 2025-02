Guardia Civil y teatro por el Pilar

12 de octubre se han cruzado en Badajoz tantas actividades que nadie diría que algunos hacen eso que se llama puente. Dos de las citas que más se han dejado notar están relacionadas con la Guardia Civil, que ha celebrado su patrona, y con el ... teatro, que va a conquistar Badajoz hasta finales de mes.

La Guardia Civil celebró su patrona este jueves con el tradicional desfile en la avenida de Colón, pero no ha sido la única celebración por el Pilar. La Comandancia también ha realizado una jornada de puertas abiertas. Los escolares de la ciudad han tenido la oportunidad de visitar sus instalaciones y conocer de cerca su labor. Una de las cosas que más les llamó la atención fueron las motos policiales y los niños incluso pudieron montarse para sentirse un patrullero.

Los pacenses que no pudiesen ver la exposición de materiales en la Guardia Civil en la Comandancia tienen una nueva oportunidad este fin de semana. Desde ayer hay vehículos y equipos de la Brigada Extremadura XI en el antiguo ferial, junto al Puente Real, donde se celebra el mercadillo de los martes. Los militares de la Base General Menacho han desplazado parte de sus materiales a este lugar. Ayer ya estuvieron varias horas y también se podrá visitar esta muestra este sábado (de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas) y este domingo (de 10.00 a 17.30 horas). Esta exposición se celebra con motivo del Día de la Fiesta Nacional.

Arranca el Festival de Teatro

Y cuando se cierre definitivamente el Pilar, el teatro será el protagonista indiscutible en Badajoz. Ayer arrancó en el López de Ayala la 46 edición Festival Internacional de Teatro de Badajoz. Se celebra hasta el 27 de este mes y contará con 15 compañías además de un espectáculo infantil en el Paseo de San Francisco (este sábado a las 18.00 horas).

Dos de las obras se estrenarán en el festival, coproducidas por este certamen y sumarán en total cuatro compañías extremeñas. Habrá otras dos de Argentina, dos de Francia y dos de Portugal.

El arranque fue anoche de la mano del Centro Dramático Nacional con la obra 'Supernormales'. Esta función aborda un tema que ha cobrado actualidad en nuestra sociedad, el trato a las personas con diversidad funcional, y lo hace con intérpretes con esta condición.

También el humor, pero en esta ocasión cargado de ironía, destaca en la última obra de Joglars que cerrará esta edición el 27 de octubre. Será El rey que fue, de Albert Boadella y Ramón Fontseré, en el que diseccionan la vida del Rey Emérito.

Este fin de semana, eso sí, el teatro tiene que competir con otro arte, el cómic. El Hospital Provincial acoge desde ayer la primera edición del Festival Extremeño de Tebeo e Ilustración. La cita reúne a creadores de España y Portugal, entre los que se encuentra el pacense Borja González, recientemente nombrado Premio Nacional de Cómic.

González presentó ayer su nuevo cómic, 'El pájaro y la serpiente', apoyado por José Luis Gorte. También hubo una mesa de debate con Álvaro Pons, Roberto Massó y Fermín Solís. Además de charlar y dar a conocer el mundo del cómic actual, este festival tiene actividades paralelas, como conciertos y la elaboración de viñetas en directo.

También en el ámbito del arte esta semana se ha abierto la exposición de la artista Celia Mohedano, alias Celia x Mohe, que expondrá sus pinturas en la sala que Iniciativas Pacenses cede a Fundación CB en el Casco Antiguo de Badajoz, el Edificio VS22. Estará disponible hasta el 8 de noviembre. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 17.30 a 21.00 horas y sábados de 10.30 a 14.00 horas. Los temas que trata Celia x Mohe en sus obras hablan de la mujer, su mente y su cuerpo.

La música también ha encontrado hueco estos días, y además en un lugar inmejorable. Los jardines de La Galera acogieron el concierto de Javi Fernández dentro de la programación de La Ciudad Encendida. No será la única cita de este proyecto este puente del Pilar. Ayer viernes hubo un recital a cargo de Andrés Martín y Saudade Jazz Band en los jardines de Castelar y este sábado será el turno de Rack Rolland and The Remayteds en el Hornabeque (20.00 horas).

También habrá programación musical hasta el domingo en el Callejeando Food Fest que se celebra en el Auditorio Ricardo Carapeto (Parque Infantil).

Las buenas causas también han pedido paso estos días. Ayer hubo una concentración delante del Ayuntamiento de Badajoz para conmemorar el Día Mundial de lucha contra el cáncer de mama que será el próximo 19 de octubre. Los asistentes pidieron que se aumenten los fondos para investigación.

El martes pasado, además, se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. En Badajoz el Ayuntamiento recibió a la Fundación Sorapán de Rieros, cuyos miembros leyeron un comunicado en el salón de plenos.

Por su parte el IESO Colonos de Gévora también está de actualidad. Parte de su profesorado ha estado en el Istituto Professionale Alberghiero Turistico 'Giovanni Trecroci', en Villa San Giovanni (Italia) dentro de las acciones de su proyecto Erasmus+.