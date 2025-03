La Granadilla, reina del chapuzón

Las sábanas se pegan en domingo. Y no tanto porque en agosto gusta remolonear un rato más, sino que a las diez de la mañana ... de ayer el calor estaba ya dentro de muchas casas. La alternativa en Badajoz a los 43 grados que se superaron ayer era la piscina. Entre todas, La Granadilla es la reina del chapuzón.

«Esta piscina solo tiene un problema y es una fama negra infundada. Vengo desde hace 30 años casi a diario, porque he sido delegado del Club Natación, y suelo estar aquí todos los días de 11 a 14.30 horas. Aquí estoy tranquilo y no suele haber 'overbooking'», cuenta Antonio Galán, que a sus 68 años se va cada verano una semana a Portugal y el resto lo pasa en Badajoz. Aunque este año ha estado dos meses en Santa Cruz de Tenerife, donde ha ayudado a su hija tras traer al mundo a su cuarto nieto. Cuando hace calor, dice, no hay mejor alternativa que esta.

Manuel Blázquez, vecino de Santa Marina de 78 años, prefiere ir a La Granadilla «que pagar los 3.000 euros que cuesta hacerse de una sociedad privada». Aunque, por poner un inconveniente, pediría más áreas para fumadores con el objetivo de que se respete más la prohibición de fumar en el césped, explica mientras espera que llegue el HOY a la bibliopiscina. Lo va a leer a la sombra, mientras su hija y su mujer buscan el fresco en un domingo abrasador.

Ampliar Manuel Blázquez coge el HOY en la biblipiscina para leerlo a la sombra. HOY

Ayer, primer día de una amenazante ola que promete traer 44 grados entre hoy lunes y mañana martes, algunas familias hacían cola a las puertas del pabellón. Como Estefanía Sachet, que ha estado 24 años sin pisarla y vuelve a disfrutarla con la familia. «A mí me gusta estar tranquila, pero mis últimos recuerdos (de 1999) eran una locura. Y como me gusta estar tranquila, me iba de pueblos. He vuelto y estoy encantada. Esto está muy bien, muy limpio, y el ambiente también. Estoy muy contenta. Animo a todos a que vengan, hay espacio y las piscinas están limpias. Hay que aprovechar lo que tenemos».

El aforo está marcado en 800 bañistas. En todo el verano ha habido cinco o seis días de lleno absoluto, aunque la mayoría se quedan entre los 500 y 600. Por las mañanas no suele haber problemas para entrar, cuentan en la puerta, aunque las tardes suelen registrar más público. Las colas crecen de 16 a 18 horas. Desde que abrieron las piscinas hasta este viernes han acudido 28.648 pacenses.

Mientras que Estefanía hace cola, el guardia de seguridad revisa los bolsos de quienes están a punto de entrar. No se permiten botellas de cristal ni objetos punzantes. Por eso a una señora le retiran el cuchillo con el que tenía previsto cortar el fuet a mediodía. A la salida, se lo devolverán.

Ampliar Cola de pacenses esperan a entrar en las instalaciones de La Granadilla. HOY

Nerea de la Iglesia prepara la bolsa según las ganas que tenga de cocinar. Si tiene más tiempo, filetes. Si está agotada de la semana, bocatas. A ella, Pedro López y al pequeño Pedro les pilla más cerca de casa las instalaciones de San Roque, pero prefieren La Granadilla porque tiene más sombra y más césped.

Bañistas 38.485 pacenses se han bañado en las piscinas municipales de la Granadilla y San Roque en lo que va de verano, unas instalaciones donde sofocar el calor de estos días.

















Si hay quien lleva butacas y nevera, otros van más sueltos. Alquilar una tumbona cuesta un euro y el chiringuito tiene platos combinados por siete euros, bocata de lomo con tomate a cuatro y refrescos o caña a 1,5 euros. Un pollo con patatas fritas sale por 13.

Pareja y cuatro niños

Brian y Cayetana, con hacer la bolsa y salir de casa, se dan por satisfechos. Con tres hijas pequeñas y una amiga añadida, van a echar el día. «La relación entre la calidad y el precio está muy bien, así que nos venimos a comer», explican.

Esta familia ha estado en esta instalación y en la de San Roque. Pero prefieren la Granadilla porque hay más espacio, más césped y más piscinas. También más trabajadores. «La semana pasada vinimos y había cuatro socorristas y seis de seguridad, dando vueltas de forma constante. Y eso te da seguridad con los niños. También está todo muy limpio y están pendientes de que no se fume en el recinto, de que no haya colillas». «Se preocupan de que esté limpio, y llama la atención por la cantidad de personas que vienen».

Uno de los socorristas, Álvaro Godoy, repite a los bañistas que no se pueden tirar nadie de cabeza, ni de voltereta ni tampoco andar empujando para lanzar a otro al agua, algo que da tranquilidad a los padres que, como Brian y Cayetana, tienen que estar pendientes de varios niños.

Los precios De lunes a viernes 3,50 eutos los adultos, 1,70 euros los menores de 17 y pensionistas.

Sábados, domingos y festivos 4 euros los adultos, 2 euros los niños y pensionistas.

Bonos 28, 51 y 92 euros para 10, 20 y 40 tiques. La mitad para menores y jubilados.

Carné joven Descuento del 20% sobre el precio de adultos.

En la bibliopiscina encontrarán juegos para los pequeños y prensa para los mayores. Esta familia vive en San Fernando y urge construir la piscina de la margen derecha, dado que tienen que coger el coche para ir a cualquiera de las dos piscinas.

Ampliar José, Berta, Miguel y Celia disfrutan del domingo en la piscina de San Roque. C. Moreno

Igual ocurre con Berta, José, Celia y Miguel, que ayer fueron a la piscina de San Roque aunque viven en la margen derecha. Bromean sobre las obras. «Al paso que va, estará para 2030». Mientras las obras llevan paradas más de un año, esta familia suele ir los domingos a la de San Roque que, como es más pequeña, se llena antes. En el bar (bocata de calamares a seis euros, plato combinado a diez y refrescos a dos) tienen la sensación de que este verano está siendo más flojo que los anteriores. Aunque poco antes del almuerzo, superaba los 150 bañistas cuando su aforo marca los 200.