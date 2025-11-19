El Gran Circo Acrobático de China llega el día 30 al López de Ayala

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

BADAJOZ.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

El Gran Circo Acrobático de China, en colaboración con Planeta Fama Producciones, recala el domingo 30 de noviembre a las 20.00 horas en el Teatro López de Ayala de Badajoz.

El precio de las entradas es de 25 euros en anfiteatro y de 30 euros en patio de butacas para esta exhibición de acrobacias «de élite» que fusiona una dificultad técnica «extrema», una precisión «milimétrica» y una estética visual «cautivadora». Así, el público puede esperar una experiencia que «desafía los límites de lo humanamente posible» a través de piruetas y gimnasia acrobática, equilibrios y contorsiones, malabarismos, acrobacias aéreas y habilidades tradicionales chinas.

El «famoso y prestigioso» Gran Circo Acrobático Chino «es un deleite para los cinco sentidos», calificado como único en el mundo y con más de 30 artistas en escena y un espectáculo que invita a viajar junto al protagonista a un nuevo mundo fantástico, según indica el López de Ayala.

El espectáculo cuenta cómo un niño soñador entra en un mundo de fantasía en el que ve a una hermosa hada fénix que vuela sobre el mar. El niño se siente atraído por su belleza y se cae al agua.

