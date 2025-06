Gragera reclama al Gobierno que desbloquee la financiación municipal

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, reclamó ayer al Gobierno que desbloquee una financiación municipal que actualice las entregas a cuenta de los ayuntamientos, ... porque actualmente lo que está haciendo es «estrangular» a las entidades locales.

De esta manera se pronunció después de que la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, haya pedido al Gobierno una serie de medidas para desbloquear la financiación municipal. Gragera recalcó que es lo que llevan defendiendo desde hace meses, que existe una falta de cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo central con todos los ayuntamientos del país.

Hace «escasas» semanas, añadió, la FEMP a través de su Comisión de Economía y Hacienda, por unanimidad de todos los grupos presentes, acordaron requerir a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se pusiera «al día» con la financiación local, y cumpliera esos compromisos anunciados en julio de 2024 con los consistorios, «entre otras cosas, porque, con una recaudación récord, los ayuntamientos de este país estamos recibiendo 4.800 millones de euros menos de lo que deberíamos recibir».

«Es decir, si uno ingresa más, debería tener la capacidad de poder transferir más a los ayuntamientos de España. Esto no va de colores, no va de Partido Popular, no va de Partido Socialista, en la FEMP estamos todos», subrayó el alcalde de Badajoz, quien recordó que, de manera unánime, la Junta de Gobierno de la federación ha ratificado ese compromiso de la Comisión de Hacienda.