Gragera, en Murcia con la FEMP

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, presidió ayer la comisión de Transporte, Movilidad e Infraestructuras de la Federación Española de Municipios y Provincia que se celebró en Murcia. El martes, el regidor participó en la recepción institucional en el salón de plenos del Ayuntamiento. Como informó HOY, el 19 de diciembre del año pasado la Junta de Gobierno de la FEMP aprobó el nombramiento de Gragera como presidente de esa comisión. La vicepresidencia de la comisión recayó en Nora Abete García, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bilbao.