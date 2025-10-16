HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre, en estado crítico tras el incendio de una vivienda en Badajoz
HOY

Gragera, en Murcia con la FEMP

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, presidió ayer la comisión de Transporte, Movilidad e Infraestructuras de la Federación Española de Municipios y Provincia que se celebró en Murcia. El martes, el regidor participó en la recepción institucional en el salón de plenos del Ayuntamiento. Como informó HOY, el 19 de diciembre del año pasado la Junta de Gobierno de la FEMP aprobó el nombramiento de Gragera como presidente de esa comisión. La vicepresidencia de la comisión recayó en Nora Abete García, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bilbao.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  2. 2 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  3. 3 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  4. 4 Tres heridos en un choque por alcance en la EX-310 cerca de Valverde de Leganés
  5. 5 Detenidos dos vecinos de Plasencia tras huir por la A-66 en un vehículo robado con un arma
  6. 6

    Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025
  7. 7 Evacúan al hospital a un joven de 19 años tras ser atropellado cuando iba en bici en Badajoz
  8. 8 La hipótesis del atropello apunta a una discusión previa entre el detenido y el hermano de la víctima
  9. 9 La ONCE deja 815.000 euros en Extremadura: «Es una alegría repartir dinero a gente a la que le hace falta»
  10. 10

    Badajoz busca bomberos y encuentra una legión de aspirantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Gragera, en Murcia con la FEMP

Gragera, en Murcia con la FEMP