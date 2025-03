Gragera: «La Junta da 4.000 euros al Carnaval de Badajoz y 16.000 a la feria de la tortilla de Villanueva»

Al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, se le quedan cortos los presupuestos de la Junta de Extremadura para Badajoz. «Al Carnaval le dan 4.000 ... euros por ser Fiestas de Interés Turístico Internacional, como a la Semana Santa de Cáceres, pero a la fiesta de la tortilla de Villanueva de la Serena le dan 16.000 euros».

Con ese ejemplo, el alcalde pacense reclama más apoyo de la administración regional a las grandes fiestas de la región en general y a las de Badajoz en particular.

«Entiendo la importancia de la feria de la tortilla de Villanueva, pero también del Carnaval de Badajoz», añade para reivindicar al Ejecutivo de Fernández Vara que «al menos tenga en cuenta que las fiestas de interés turístico internacional necesitan más apoyo. Parece que no hay colaboración de la Junta en algo tan importante y tan nuestro como el Carnaval».

Ignacio Gragera ha repasado el proyecto de presupuestos de la Junta de Extremadura y termina con la certeza de que «se repiten los proyectos que no se ejecutaron en este 2022». Pone como ejemplos la carretera que llevará al aeropuerto, que ya aparecía en las cuentas del año en curso, «y de la que no han hecho nada». «Queremos que se avance en las obras, que no solo pongan las cosas en papel, sino que las ejecuten», afirma el alcalde.

Otro ejemplo de ello es el desarrollo de la plataforma logística del Suroeste Europeo, al que se prevén 11 millones de euros para terminar las obras ya en marcha.

«Hay cosas, pero no se cumplen los compromisos financieros ni la previsión de 2022. No es inversión real porque no se ejecuta», critica.

Además, el alcalde echa «en falta una partida propia y exclusiva para la Alcazaba. O para el centro de salud de Los Pinos. »Es verdad que la Junta anuncia que irá en una partida general de centros sanitarios, pero el proyecto (en el Hospital Provincial) aún no está hecho y creo que es hora de que se inicien trámites y que se mueva algo«.

Gragera recuerda que también ha pedido en varias ocasiones al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que construya otro puente sobre el río Guadiana por la expansión de la ciudad en la margen derecha. «No he localizado ninguna partida para este proyecto. Y podía haber ido, al menos, para realizar el estudio informativo».

O la duplicación de la carretera de Olivenza, que solo aparece en el proyecto de presupuestos con una partida de 200.000 euros para el mantenimiento. «Se ha pedido muchas veces que se estudie la duplicación y no sale en las cuentas».

«Todas esas son infraestructuras que Badajoz necesita para no quedarse atrás», afirma.

El alcalde también critica que no esté incluida la creación del consorcio del Casco Antiguo. La consejería de Hacienda explicó a HOY el miércoles que no aparece porque el consorcio no está creado. «No está creado porque estamos a la espera de que la Junta dé el visto bueno al documento con la última modificación que le hemos mandado. Si dan el 'ok', el consorcio estará constituido la semana próxima».

A Ignacio Gragera le «generan dudas» que esa partida para crear el organismo que vele por el Casco Antiguo no se plantee en presupuestos. «Me resulta extraño que no aparezca», zanja.