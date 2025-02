Gragera: «No es el poder lo que me engancha, sino idear proyectos»

Solo tiene 20 minutos para esta entrevista, que se desarrolla en su despacho de la alcaldía para explicar a los pacenses por qué se pasa de Cs al PP. En esta conversación cuenta que fue María Guardiola quien le ofreció ser el candidato en mayo ... y que la exconcejala María José Solana, a la que cesó este verano, no le ha escrito ningún whatsapp de bienvenida al partido que ahora comparten.

–¿Cómo se siente siendo un alcalde tránsfuga?

–No me considero un alcalde tránsfuga. Me considero un alcalde con el compromiso de continuar adelante con todos los acuerdos que se han firmado en estos tres años y medio.

–Su ex partido le tacha de tránsfuga por irse al PP.

–Considero que los acuerdos que alcanzó este alcalde y este partido siguen en vigor independientemente de la situación que yo tenga. Aquí solo cambia mi situación particular a futuro. Voy a concurrir a unas elecciones y ponerme a disposición de la ciudad con otras siglas en el futuro. Pero hasta que esa fecha llegue nada ha cambiado y nada va a cambiar.

–Salvo que ya no está en Cs.

–Salvo que no estoy en Ciudadanos. Efectivamente, mi situación personal es la que cambia.

–Cuando llamó a Arrimadas el día 13 para decirle que se marchaba de Cs, ¿le intentó retener?

–Tuvimos una conversación y a ella no le agradó el cambio. A partir de ahí, yo ya tenía una decisión tomada que le comuniqué como correspondía y ya está. Hay que mirar hacia adelante.

–¿Le preguntó por qué?

–Le dije el motivo que ya he dado públicamente. Para estar en política hay que creer en un proyecto y por desgracia o por suerte ya no considero que ese proyecto sea el de Cs. En una situación como la que vivimos a nivel nacional, regional y local, el proyecto de ilusión y futuro y de la alternativa de gobierno lo encarna el PP.

–¿Cree que los compañeros de Cs terminarán todos en el PP?

–Es una decisión personal que no es sencilla ni fácil. Cada cual toma la decisión que mejor cree en conciencia y por las ganas de aportar a la vida pública.

–Los tres concejales de Cs se quedan en Cs. ¿Los incorporará en su candidatura del PP?

–Ellos continúan en Cs porque lo han decidido ellos. Los considero como grandísimos servidores públicos y así lo han demostrado. Tienen unas grandísimas capacidades y para cualquier equipo sería un orgullo. Pero es una decisión que deben tomar ellos y no estamos en ese momento. Sería muy bueno para la ciudad poder seguir contando con ellos.

–¿No se han molestado porque usted dejara Cs?

–Me manifiestan su respeto por mi decisión. Hemos estado codo con codo y así seguiremos.

–¿Cómo le han recibido en el PP?

–Muy bien. No tenía dudas del recibimiento en el grupo. En este tiempo he ido conocido a otros miembros del partido, con algunos he coincidido en la Diputación y estoy empezando a conocer a otros y poniéndome a su disposición.

–Hace meses que se hablaba de que el PP le quería en la lista y usted rechazaba esa posibilidad. ¿Qué ha cambiado? ¿Le ofrecieron primero ir de dos?

–A mí el ofrecimiento que me ha hecho el PP es el de encabezar la candidatura en Badajoz y que he aceptado. Lo que ha cambiado es la situación general del país, la ilusión que me ha generado que una persona como Alberto Núñez Feijóo, que es moderada, que tiene una más que demostrada capacidad de gobierno y de armar un gobierno alternativo a Sánchez, encabece este partido. Y la ilusión de ser partícipe de una alternativa de gobierno que por desgracia en los últimos meses Cs no podía garantizar por la situación demoscópica e interna mala que se está viviendo. Eso es lo que hace que yo tenga serias dudas de la continuidad del proyecto y la capacidad que tienen de demostrar una alternativa de gobierno en este país. La ilusión de seguir aportando trabajando por la ciudad y en una candidatura de fuerza y unión para seguir transformando Badajoz.

–¿Seguirá su mismo camino David Salazar, coordinador regional de Cs?

–No lo sé. Es una decisión que tienen que tomar él. En cuestiones de terceros no me pronuncio más allá de considerar que es un grandísimo activo político y ha demostrado su capacidad política y de aportar a la sociedad desde su puesto como portavoz de Cs en la Asamblea.

–Dice que el PP le ha recibido con los brazos abiertos. Pero hace poco le intentaban boicotear. La última vez fue cuando le rechazaron la bandera para Badajoz en un pleno. ¿Cómo ha sido el acercamiento?

–En momentos puntuales no hemos estado de acuerdo y no pasa nada. Ahora tenemos que trabajar en conjunto para unificar las visiones y dar una respuesta a la ciudadanos con los retos que se nos pongan por delante.

–¿Le hacen ahora más caso los concejales del PP?

–Siempre he notado cercanía, sintonía y respeto por la figura del alcalde. No dejo de ser el alcalde de todos y tengo la última palabra para sacar los proyectos. Sí noto que a nivel orgánico hay una cercanía especial y me hacen partícipe de las cuestiones de partido. Desde la institución no hay cambios porque hemos trabajado de manera leal.

– Se pasa al PP porque sabe que así sí podrá seguir. ¿Se ha convertido en un yonki del poder?

–Es un falso dilema. Si uno atiende a las encuestas, hubiéramos seguido en el Ayuntamiento y siendo fundamentales para formar gobierno (se refiere a Cs). El motivo y la razón son las ganas de seguir aportando y al ilusión de ver terminados proyectos que no han podido terminar. No es el poder lo que engancha, lo que engancha es la capacidad de hacer cosas y poder ver hecho realidad proyectos que se idean y después se ven materializados.

–¿Cómo ha sido el contacto con el PP? ¿Le llamó Tellado?

–Hablo con María Guardiola, con Antonio Cavacasillas, con Madrid, Génova y hablo con todos. Lo que sí siento desde el principio es que todos están con ganas de querer trabajar conmigo, de tener una idea concreta de lo que queremos hacer con Badajoz y es una ilusión sentir el respaldo del PP a todos los niveles: local, autonómico y nacional.

–Hay fuentes que insisten en que todo se ha gestado en Madrid y que le llamaron de Génova.

–Con quien yo hablo en primer lugar es con Guardiola, con Antonio Cavacasillas y con Madrid. Quien me llama y me hace el ofrecimiento es María Guardiola.

–¿Cuándo?

–No recuerdo qué día. Pero ya en diciembre, después de mis declaraciones (cuando dijo que nadie del PP le ha llamado) y después de que Cabezas dijera que yo era el candidato.

–Hay quien está convencido de que hizo parada en Génova el día 29 de camino a Santander.

–Para nada. Me comí un bocata en la provincia de Salamanca y por Madrid no pasé. El día 8 me reuní en la sede y unos días antes me había llamado Guardiola.

–¿No le llaman desde Madrid?

–He hablado con Madrid y he recibido el cariño de figuras relevantes del PP, lo cual a mí me hace especial ilusión. Esto se gesta en Extremadura y entiendo que con el conocimiento de Génova.

–Hace solo unos meses tenía una crisis de gobierno enorme por cesar a María José Solana tras el acuerdo fallido del salario de la Policía Local. ¿Le ha puesto un whatsapp para felicitarle?

–No se ha dado la ocasión. Pero seguro que si la veo, nos saludaremos como ya hemos hecho después de aquello y nos pondremos a trabajar juntos.

–¿Contaría con ella para una candidatura?

–No es momento de hablar de eso.

–¿Ha hablado con el PP de las condiciones para hacer su propio equipo?

–Tenemos que hacer un equipo consensuado. El candidato tendrá su capacidad de decidir, pero no deja de ser una lista de un partido político que también tiene que decir. Hay que alcanzar una lista que dé respuesta a las necesidades de la ciudad y ver qué perfiles disponemos para acertar en el caso de que nos elijan los pacenses.

–¿Contará con los concejales actuales?

–Cuento con todos. Pero las decisiones serán cuando toque.

–Igual que usted, como concejal no adscrito, está también Alejandro Vélez. ¿Contaría con él?

–Cuento con todo el equipo de gobierno para intentar seguir trabajando por Badajoz. Que la gente no piense que pensamos en las elecciones. Pensamos en Badajoz y en poner en marcha los proyectos que tenemos entre manos, y con la idea de concurrir a las elecciones con el trabajo bien hecho y avanzado.

–Pues su paso al PP ha coincidido con unos días muy complicados para la ciudad por las inundaciones. ¿Ha sido un error?

–Cuando esto surge me pilla trabajando para intentar coordinar la situación de emergencia y el tiempo que dedicamos fue el tiempo de la rueda de prensa del día 14. El miércoles por la mañana tuve una reunión de coordinación por el nivel de alerta, me voy a la rueda de prensa y cuando termina, me vuelvo a ir a Gévora. Aquí se han perdido 45 minutos de la rueda de prensa porque nosotros estamos en lo importante. Mientas algunos estaban haciendo declaraciones, estábamos ocupados en organizar un dispositivo que no está siendo sencillo. Por mucho que digan que no hemos estado ocupados en estas cosas, el 99,9% del tiempo ha sido para volcarnos con vecinos, visitar las zonas perjudicadas y dar la orden de inicio de las ayudas. Ninguna administración ha hecho eso. Mientras unos me acusaban de no estar trabajando, el que estaba trabajando era yo.

–Ricardo Cabezas, del PSOE, le llamaba esta semana 'mercenario' y usted decía hace unos días que no tiene educación. ¿Por qué se ha deteriorado la relación?

–Cabezas empezó la legislatura llamándome mercenario y continúa llamándome mercenario. Lo que no ha cambiado ha sido Ricardo Cabezas, que tiene una personalidad bastante voluble, tiene serios problemas de educación y de saber dónde está el límite a la hora de tratar a las personas como personas. Se ha echado al monte, está totalmente desquiciado porque entiende que esta decisión (la del cambio al PP) le va a provocar muchos dolores de cabeza. No es que hayamos cambiado, sino que él sigue así desde 2019.

–Pero usted negoció en 2019 de manera paralela con el PP y con el PSOE.

–Nosotros siempre dijimos que nos íbamos a sentar con todo el mundo a escuchar propuestas. Lo que no tiene razón es que en esas conversaciones te diga que te la va a jugar. Que si llegábamos a un acuerdo, ellos se iban a dedicar a lo suyo. Eso en política se puede entender, pero no que me lo dijera a la cara.

–¿En qué sentido se lo dijo?

—Que cada cual usaría sus armas dentro de ese hipotético gobierno y ha demostrado que es una persona que no es de fiar.

–¿El PSOE se negó al 2+2?

–No encontramos posibilidad de acuerdo ni compromiso por parte del Gobierno de España ni de Extremadura en lo que le pedimos, que fue un impulso real en las infraestructuras de la ciudad.

–Pues si en 2019 hubiera pactado con Cabezas quizás ahora se estaría pasando al PSOE.

–Para nada. No es posible porque no soy socialista, porque el PSOE es un partido está frente a las normas que nos dimos en 1978 y que intenta cambiar la Constitución por la puerta de atrás.

–Lleva tres años en el Ayuntamiento. ¿En qué se ha equivocado?

–Nadie es infalible.