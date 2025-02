El Grupo Social ONCE cuenta en Extremadura con 1.566 trabajadores, una cifra en la que se incluyen las 175 personas que se incorporaron a ... la plantilla en 2023. Los jóvenes y las mujeres son objetivo prioritario de una organización que ha dado una segunda oportunidad laboral a Soledad Martínez, afectada por una enfermedad en la vista a la que ha logrado hacer frente con su trabajo de cuponera a las puertas del Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz.

–¿Cuándo comenzó a trabajar para la ONCE?

–Hace tres meses que me incorporé y estoy muy feliz de estar aquí. Sobre todo me siento agradecida con esta oportunidad que me ha dado la ONCE. Si no hubiera sido por ellos, no habría podido trabajar en nada por mi pérdida de visión, que fue uno de los motivos por los que dejé mi trabajo anterior en una funeraria.

–¿Cómo fueron sus inicios en la ONCE?

–Desde que estoy trabajando aquí estoy muy feliz, me he dado cuenta de que soy una persona totalmente válida. Y este trabajo me ha aportado, sobre todo, independencia. Me siento agradecida con lo que hago cada día y conmigo misma.

–¿Qué beneficios personales le ha dado su nuevo trabajo?

–Hace dos años, cuando me afilié a la ONCE, la única ayuda que pedí fue psicológica porque a nivel emocional ha sido duro aceptar la situación. Yo no nací con una enfermedad ocular, sino que es un problema que ha surgido hace muy poco, unos tres años aproximadamente. El proceso de aceptación fue terrible porque me costó muchísimo adaptarme a mi nueva forma de vida. Es más, yo no quería vender cupones, estaba totalmente negada a hacerlo. Al final, te das cuenta de que es un trabajo igual de respetable que el resto.

–¿Qué tipo de apoyo recibe de la organización?

–Recibo muchas ayudas pero, sobre todo, me han ayudado a sanar mi salud mental. Ahora mismo, con el trabajo, tengo más dificultad para ir al psicólogo todos los días, pero sigo yendo con frecuencia. Este oficio me permite hablar con muchas personas y eso me sirve de terapia. Me ha ayudado a darme cuenta de que soy capaz de relacionarme, antes me costaba más establecer conversaciones con otras personas y estar en público.

–¿Qué ofrece la ONCE de especial?

–Tienen muchos cursos y proyectos a los que nos invitan a asistir para aprender a llevar una nueva vida con una discapacidad. En mi caso, mi enfermedad me está provocando que vaya perdiendo la visión poco a poco, hasta que llegue un momento que ya no pueda ver. En la organización hacen todo lo posible para que consigamos adaptarnos a todas las adversidades que surgen a raíz de nuestras discapacidades.

La organización está muy pendiente de mí y siempre que van a realizar una actividad que me pueda ayudar se ponen en contacto conmigo. A día de hoy, estoy realizando algunos cursos para aprender a manejar el bastón y crear unos hábitos que en el futuro necesitaré.

–¿Conocía a la ONCE antes de afiliarse?

– Yo tenía una imagen totalmente diferente de esta organización. Nos tienen en cuenta para todo, nos ofrecen muchas ayudas y, sobre todo, son muy solidarios. Gracias a ellos he conocido a mucha gente que está en la misma situación que yo.

–¿Cómo es su día a día fuera del ámbito laboral?

–Desde que trabajo aquí llevo una vida normal, muy independiente. Gracias al trabajo he conocido a muchas personas que trabajan en el Hospital Perpetuo Socorro. Además, con las excursiones que organiza la ONCE he podido relacionarme con personas con las que mantengo relación fuera del trabajo. Al enterarme de mi enfermedad no quería salir y gracias a la organización he conocido a personas maravillosas con las que salgo a tomar algo.