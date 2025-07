En Badajoz es conocido por haber encontrado hace años el mapa más antiguo de la ciudad, que estaba en el Archivo Militar de Estocolmo. Ha ... hallado más de 20 planos antiguos de la ciudad dispersos por archivos de Europa. Desde el 1 de mayo, Carlos Sánchez Rubio es, también, el archivero de Badajoz, un puesto que llevaba vacante desde que María Dolores Gómez Tejedor se jubiló hace 15 años. Ahora llega al edificio de la plaza de España con el objetivo de poner al día los documentos, digitalizar los fondos y acercar la historia de Badajoz a sus vecinos.

–¿Cuál es su objetivo?

–Hay que hacer un inventario general de las 13.000 cajas que tenemos y a partir de ahí digitalizar, difundir y hacer todas las actividades que podamos.

–¿Qué actividades se pueden hacer en un archivo?

–Ya hemos hecho, por ejemplo, talleres de paleografía. Tenemos documentos del siglo XV con letra cortesana, pero si no se sabe leer lo que pone, no se sabe qué pone. Para el trabajo en un archivo es fundamental saber paleografía o tener nociones de ello y hemos hecho talleres de paleografía para niños. Queremos que se pierda el miedo a ver estanterías y estanterías llena de libros antiguos. Porque todos estos libros guardan historias.

–¿Cómo cuales?

–Mira este (y coge un libro), en el en el siglo XIX, cuando se establece el Registro Civil son los propios ayuntamientos los que se encargan de ellos durante unos 30 años y nosotros tenemos el Registro Civil de esos 30 años de Badajoz. En los nacidos hay muchísimos casos de niños abandonados. Tenemos aquí una niña, Manuela Juliana Sebastiana Valera, que nació el 20 de enero y «fue expuesta en el torno del hospicio de esta ciudad». Había mucha gente abandonada y es historia de la ciudad. Para consultas genealógicas, si tú quieres averiguar sobre tu familia, pues tienes que venir al archivo.

–Si tuviera que escoger un solo documento, ¿cuál sería?

–Si tuviera que elegir uno, salvaría los libros de actas del Ayuntamiento, que son los más antiguos desde 1475 hasta el último pleno de la pasada semana. Los tenemos en papel hasta 2006 y en formato electrónico desde entonces.

«A nadie se le había ocurrido buscar planos de Badajoz en Suecia»

–Usted es conocido entre los aficionados a la historia de la ciudad por encontrar el mapa más antiguo de Badajoz en el Archivo Militar de Estocolmo, ¿cómo llegó hasta él?

–A partir de una datación errónea de un plano, conseguí descifrar la inscripción que tenía y en la que aparecía que era una copia realizada de un original que estaba en el Archivo Militar de Estocolmo. Me puse en contacto con ellos y tenían el original. Ese plano se hizo en Badajoz en torno a 1643-44, llegó a Suecia con un juego de planos de España a finales del siglo XVII. Se guardaron en primer lugar en la Biblioteca Real y ya en el siglo XIX se trasladaron al Archivo Militar de Estocolmo. Estuvo completamente olvidado hasta 2003. A nadie se le había ocurrido buscar planos de Badajoz en Suecia. Las tecnologías de comunicación facilitan mucho esta labor con correos electrónicos, 50 años antes habría tardado una vida.

–¿Cuál es la importancia de ese plano?

–Es el más antiguo que conocemos de la ciudad y es prácticamente el único en el que aparece la muralla medieval antes de ser derribada tras la guerra de Secesión. Nunca habíamos visto esa muralla, cómo era, por dónde iba. Había textos que lo explicaban, pero no planos. Después han aparecido otros planos un poco posteriores que recogen una vista de la muralla medieval.

– Usted descubrió otros cuatro en archivos de Viena y París.

– Siempre he dicho que estos eran como un Google Maps de la época. Un ingeniero militar francés al servicio de Felipe V levanta planos de todas las fortificaciones que hay para ver cómo defender, cómo atacar y cómo plantear toda la campaña de la guerra con Portugal. Van de la vista general a la específica, hasta el baluarte de la Trinidad.

–¿Ha encontrado más planos?

–Hace unos 25 ó 30 años, cuando empecé, se conocían tres o cuatro planos de Badajoz del siglo XVII y he encontrado más de 20, también otros de los siglos XVII y XIX en distintos archivos. De los 25 más antiguos que hay, 22 los he encontrado yo.

«De los 25 planos más antiguos que se conocen de Badajoz, 22 los he encontrado yo»

–¿Cómo se hace eso?

–Para eso se estudia y se practica mucho y se tiene suerte también. De repente encuentras una conexión que no te habías planteado y pum, ahí está. Esa serendipia llega con ocho libros abiertos y dices de repente: «Anda, mira, ¿y esto no será esto?», y ahí surge la conexión. Me he especializado en cartografía y en historia militar de Badajoz.

–¿Los pacenses conocen la historia de la ciudad?

– La gente está descubriendo que Badajoz también tiene historia. Hay que tener en cuenta que, hasta hace muy pocos años, el mayor patrimonio de Badajoz es el patrimonio militar: murallas, cuarteles... Sin embargo, eso no tenía la consideración de patrimonio. Evidentemente en palacios no nos podemos comparar con Cáceres, ni en iglesias con Trujillo, ni en patrimonio romano con Mérida, porque lo de Badajoz es otra cosa, es un patrimonio militar. La gente de Badajoz va descubriendo que hay cosas que merecen la pena en la ciudad. Si hasta hace poco, a uno de Badajoz le decían que querían venir a ver la ciudad, respondía que tenía poco. Eso es lo que va cambiando poco a poco.