García Avilés presenta su nuevo libro

REDACCIÓN. El periodista y profesor de periodismo José Alberto García Avilés presenta hoy su libro ‘Águilas y colibríes: periodistas innovadores en Europa’ en la sede de la Real Sociedad Extremeña de Amigos del País de Badajoz, a las 20.00 horas en un acto organizado por la Asociación de la Prensa de Badajoz (APB). El acto será moderado por el periodista Juan José Montes González, presidente de la APB. El autor recorrió 16 países europeos y charló con una treintena de periodistas que utilizan formas innovadoras de contar la actualidad.