Gamero Gil: «Pinto hasta en una servilleta y luego coloreo con café»

Gamero Gil (Oliva de la Frontera, 1972) se ha encargado de que gente de la ciudad en cuyo interior anidaba un deseo de pintar se ... ponga a ello, da igual que no haya cogido jamás un pincel o que sea profesional. Muchos pacenses lo han conocido por impulsar recientemente en Badajoz el movimiento Urban Sketchers, una idea global que pone a dibujar a varios grupos de aficionados un mismo rincón de una población. Además, Gamero Gil, de nombre José Manuel, tiene repartidas, solo por la capital pacense, varias obra de arte. Su firma está en los azulejos que hay en la calle Juan Carlos I, también es autor de la escultura a San Vicente de Paul en la plaza de Santo Domingo, del busto de Marín de Rodezno que mira al cielo desde una esquina de la Plaza Alta o del homenaje a los Donantes de Sangre que recientemente han cambiado de sitio para llevarlo a la avenida de Elvas, entre otras obras que le han ido encargando distintas instituciones, la última la figura del Padre Rafael.. Pero esta vez le toca mostrar su libreta más personal, la cual exhibe desde este martes en el Museo de la Ciudad Luis de Morales, donde el artista pacense presenta su 'Badajoz, cuaderno de artista', 106 páginas con 45 láminas que cualquier pacense reconocerá y que de paso han dado lugar a una exposición que durará hasta el día 2. El libro incluye en los páginas finales fotografías e información sobre cómo surgieron los dibujos.

«Esto no solo son los dibujos de estas quedadas con el movimiento Urban Sketchers, donde hago uno o dos según me dé tiempo y donde suelo usar el dibujo a tinta que luego coloreo con acuarela y siempre he optado por un formato que me he obligado a mí mismo, que es el A5 a doble página apaisado. También se incluyen otros dibujos que me interesara, por eso me fui a hacer La Cubana, ya que va a cerrar el año que viene y queremos contar la realidad y nuestro entorno como si fuéramos reporteros gráficos. Cuando Editamás, una editorial de Badajoz, supo de este material, quiso editar el libro (18 euros)».

Además de dibujos realizados con los Urban Sketchers pacenses, Gamero ha seleccionado obras propias como el exterior e interior de la Catedral, el Palacio de Congresos o el Hospital Provincial, así como la puerta del ferial, recreaciones históricas, gente paseando por los parques, la decoración navideña de la Plaza Alta o el traje de la comparsa de Cambalada que ganó en carnavales.

Ampliar Algunos de los dibujos de Badajoz hechos por Gamero. HOY

Sobre su dibujo preferido y el motivo Gamero es incapaz de señalar uno, pero al final se decide por uno realizado el 1 de enero de 2025 en la plaza de Reyes Católicos, junto a Puerta Palmas, «por el gesto que supone empezar el año dibujando», dice.

Según cuenta, suele llevar a mano una libreta para dibujar, pero no siempre. «Si me hace falta dibujo en una servilleta y después lo tiño con café. Lo que pasa es que a veces por temas profesionales, tampoco me quiero saturar y estar tan tenso, ya que para mí esto es un trabajo y devoción, así que no me relajo tanto como la gente piensa. Y es que mientras dibujas intentas ser especialmente sensible a lo que estás viviendo y sintiendo. Si hay ruido, si una furgoneta te va a tapar, que se te caiga el agua o si un mono te intenta robar la libreta como me pasó en La India cuando dibujaba el Ganges, pues todo eso te pone en tensión».

Gamero Gil sueña con que el arte sea accesible para todos y, a la vez que defiende la profesionalización del artista, trata de que sirva para sanar la sociedad, por eso está inmerso en varios proyectos como el Muse, creado por Yehudi Menuhin para fomentar la creatividad y la cohesión social y del que él se encarga en varios barrios deprimidos de Badajoz.

Según Gamero, el que se presenta este martes será el primer volumen de otros sucesivos pues materia tiene de sobra. Con todo, reconoce que tiene aún varias escenas pendiente que le gustaría llevar a su libreta. «Tengo ganas de hacer de la Catedral por dentro, que nunca lo he hecho, igual que el Ayuntamiento o el salón de plenos de la Diputación que son sitios especiales. Tampoco tengo dibujada la Semana Santa, la cual me gustaría hacerla en vivo», reconoce a este diario.