El artista José Manuel Gamero Gil este martes en el Museo de la Ciudad donde presenta su cuaderno y tiene lugar la exposición.

Gamero Gil: «Pinto hasta en una servilleta y luego coloreo con café»

El artista que saca a dibujar a la calles a decenas de pacenses ha recopilado los dibujos de escenas de Badajoz que llenan su libreta y Editamás los ha convertido en libro

J. López-Lago

J. López-Lago

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:48

Gamero Gil (Oliva de la Frontera, 1972) se ha encargado de que gente de la ciudad en cuyo interior anidaba un deseo de pintar se ... ponga a ello, da igual que no haya cogido jamás un pincel o que sea profesional. Muchos pacenses lo han conocido por impulsar recientemente en Badajoz el movimiento Urban Sketchers, una idea global que pone a dibujar a varios grupos de aficionados un mismo rincón de una población. Además, Gamero Gil, de nombre José Manuel, tiene repartidas, solo por la capital pacense, varias obra de arte. Su firma está en los azulejos que hay en la calle Juan Carlos I, también es autor de la escultura a San Vicente de Paul en la plaza de Santo Domingo, del busto de Marín de Rodezno que mira al cielo desde una esquina de la Plaza Alta o del homenaje a los Donantes de Sangre que recientemente han cambiado de sitio para llevarlo a la avenida de Elvas, entre otras obras que le han ido encargando distintas instituciones, la última la figura del Padre Rafael.. Pero esta vez le toca mostrar su libreta más personal, la cual exhibe desde este martes en el Museo de la Ciudad Luis de Morales, donde el artista pacense presenta su 'Badajoz, cuaderno de artista', 106 páginas con 45 láminas que cualquier pacense reconocerá y que de paso han dado lugar a una exposición que durará hasta el día 2. El libro incluye en los páginas finales fotografías e información sobre cómo surgieron los dibujos.

