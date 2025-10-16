Fundación CB ofrece sesiones grupales de terapia psicológica sin requisitos previos

Redacción BADAJOZ. Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Fundación CB ofrece la oportunidad de formar un grupo de terapia, cuya primera sesión se celebrará el 22 de octubre en su sede de la calle Montesinos de Badajoz.

Estas sesiones grupales de apoyo, en las que participarían un máximo 15 personas, no tendrán una temática concreta ni requisitos previos y «simplemente» pretenden convertirse en un espacio «seguro, respetuoso y confidencial donde poder expresar lo que sienten, escuchar a otros y sentirse acompañados», indica.

Asimismo, ha detallado que es gratuito y está abierto a todos, «sin prejuicios, sin etiquetas, sin presiones» y «con la única finalidad de compartir y ser escuchados».