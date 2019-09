Las fuerzas de seguridad mostrarán su trabajo mañana en San Francisco El PSOE recuerda que la Policía Local sigue sin dron cuatro años después de que Fragoso anunciara su compra EUROPA PRESS Jueves, 12 septiembre 2019, 08:18

Badajoz. Badajoz acogerá mañana viernes una exhibición de medios policiales para resaltar la labor que realizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, un evento enmarcado en el Día de la Policía Local, que tendrá continuidad el próximo lunes con un acto central, entre otras actividades.

La concejala delegada del área, María José Solana, explicó ayer que el viernes por la tarde se llevará a cabo en el Paseo de San Francisco una actividad para visibilizar y acercar aún más a las familias el papel de estos cuerpos, con la participación de unos 80 efectivos de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil.

La Policía Local exhibirá material de las áreas de Tráfico y de Proximidad, la Nacional elementos de las áreas de Científica o de los de desactivación de artefactos explosivos y la Guardia Civil material del Seprona y Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, entre otros.

La iniciativa finalizará con una exhibición canina de la unidad de la Policía Local.

Los eventos con motivo del Día de la Policía Local continuarán el próximo lunes, donde se celebrará un acto central por la mañana y se distinguirá a efectivos policiales o colectivos civiles de la ciudad y de la comunidad autónoma.

El superintendente de la Policía Local, Rubén Muñoz, afirmó que entre las distinciones se premiarán intervenciones policiales como la llevada a cabo recientemente, cuando un perro potencialmente peligroso atacó a la novia del dueño en el parque de la Legión.

Sin dron

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz recordó ayer que la Policía Local de la ciudad sigue sin incorporar un dron a sus medios cuatro años después de su anuncio por parte del alcalde y el superintendente «por todo lo alto» con motivo del Día de la Policía Local de 2015.

El PSOE asegura que hace cuatro años «se vendió» la adquisición de un aparato aéreo no tripulado o dron «como una respuesta ante posibles urgencias y emergencias», pero todavía no se ha comprado. «Entendemos que las arcas municipales no han posibilitado su adquisición en cuatro años», incide el Grupo Socialista, que denuncia que se lancen anuncios como este «sin la menor madurez y sin voluntad de sacarlo adelante».