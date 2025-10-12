Un fuego intencionado en varios contenedores quema cuatro coches en el centro de Badajoz

Ángela Murillo Domingo, 12 de octubre 2025, 20:01 | Actualizado 20:13h. Comenta Compartir

Un fuego intencionado en tres contenedores ha calcinado cuatro coches este domingo en la calle Fernández de la Puente, en el centro de Badajoz, generando un gran revuelo entre los viandantes y una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Los Bomberos del Ayuntamiento recibieron el aviso a las siete de la tarde, y antes de la llegada de los efectivos de extinción, la Policía Local ya había logrado apartar uno de los contenedores y descargado un extintor de una comunidad de vecinos, reduciendo impacto de las llamas. Además de los vehículos estacionados, el fuego quemó dos árboles y un aparato de aire acondicionado.

Los agentes policiales lograron localizar a uno de los propietarios de los vehículos quemados, mientras que los otros tres turismos quedaron encintados a la espera de contactar con sus dueños.

Pequeño enfrentamiento

El jefe de guardia de los bomberos confirma que se trata de un fuego provocado. Esto motivó que en la zona se presenciara un pequeño altercado entre varias personas a cuenta de la supuesta autoría, un enfrentamiento que obligó a intervenir a los agentes municipales. Finalmente los agentes se llevaron de la zona a dos menores de edad.

Hasta el lugar se movilizaron desde el parque de Bomberos una autobomba y un vehículo de mando, con una intervención que pasadas las siete y media de la tarde ya había finalizado.

