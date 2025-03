La fotografía manda en Badajoz durante Noviembre

Entre paisajes y cuerpos humanos, decenas de fotografías cuelgan este mes en las paredes de diferentes salas de exposiciones de Badajoz.

Un festival de imágenes, ... el del Negativo que por segundo año organiza la Fundación CB y que regresa tras su estreno en 2022 con 17 exposiciones, cinco más que el año pasado. Y con la firme intención de convertirse en un referente de la cultura fotográfica a nivel nacional. «En la primera edición el festival recibió alrededor de 3.000 visitas. Queremos que siga creciendo y que sirva de referencia a profesionales a y gente de a pie», explica el director de la Fundación CB, Emilio Jiménez.

Si algo caracteriza a este festival, que se llevará a cabo durante todo el mes de noviembre, es que no se concentra en un único espacio, sino que está distribuido por toda la ciudad. «Es una forma de dar acceso a todo el mundo», afirma Jiménez.

Así, el MUBA, la Sala Artex, el Meiac, la sala de Arte Joven, el edificio Siglo XXI o la recién inaugurada sede de la fundación en la calle Montesinos, son algunos de los lugares que sostienen los lienzos con imágenes de todo tipo, porque si de algo puede presumir este festival es que en él tienen cabida fotografías de todas las temáticas.

Las de JAM Montoya son de las más variadas. Este histórixo fotógrafo pacense tiene tres muestras en Negativo y lo único que comparten entre ellas es la autoría.

Paisajes, fiestas populares, la música o el retrato de cuerpos femeninos son las imágenes protagonistas de la mirada de Montoya, que considera muy positivo que se realicen eventos de estas características en Badajoz. «Un festival así supone una apertura a las cosas de fuera, es una manera de terminar con la endogamia, para ver trabajos de otra gente», sentencia el fotógrafo.

Con una trayectoria de 50 años, el blanco y negro es el protagonista de muchas de sus imágenes. «Son los colores de la fotografía de toda la vida. Estos tonos hacen que la importancia no esté en el lugar de la foto, sino en la atmósfera que creas». La atmósfera que envuelve 'Analogías', la exposición que se encuentra en Santa Marina, es un recorrido por la carrera del fotógrafo. «Habla de mis inicios, del blanco y negro y de una época en la que la censura era menor», señala Montoya al recordar la fuerte polémica que vivió con 'Santurum', un trabajo que más de una década después no se atreve a exhibir en ninguna galería porque considera que la sociedad no ha avanzado nada hacía la libertad de pensamiento y expresión.

Sin intención de generar polémica, 'Analogías' recoge 50 fotografías que fueron tomadas en analógico. «Es una representación del trabajo que he hecho a lo largo de mi vida», revela.

Su carrera ha sido lo que le ha hecho estar presente en el festival. «Es un referente de la fotografía a nivel nacional. Su muestra es una retrospectiva de su obra y tiene un lenguaje que merece la pena que tenga protagonismo en Negativo», comenta Emilio Jiménez.

Diferente es el lenguaje que emplean fotógrafos más jóvenes que también han colgado sus instantáneas en el Meiac. «Su juventud les hace ver la fotografía de manera diferente y esto enriquece la muestra», sentencia Jiménez.

Las imágenes del fotoperiodista Roberto Palomo hablan del paso del tiempo, la incertidumbre y Portugal, el lugar donde fueron tomadas.

Pero este no es el único lugar que se verá a través de los retratos de más de la decena de fotógrafos que forman parte de Negativo. '12 horas en el Louvre' de Katy Gómez; 'Benidor, Moun Amour' de Mai Sake; o 'New Lisbon' de Gonzalo Fonseca están en la exposición junto a 'Los sonidos de la imagen', de Alejandro Covarsí.

Llega a toda la provincia

Como novedad esta edición la fundación ha roto fronteras y ha sacado varias de las exposiciones fuera de Badajoz. «Nuestro objetivo es llegar a las poblaciones, acercar la cultura a las zonas que se encuentran alejadas de las ciudades».

'Cosas del cielo de y de la tierra', de Montoya es una de las colecciones que se ha ido hasta Villafranca de los Barros.

«Aquí predomina el color, he jugado mucho con los horizontes. Son fotografías muy románticas y me alegra que estén en esta localidad, porque de otro modo probablemente muchas de las personas que la visitan estos días no podrían verlas», aclara Montoya, que aprovecha para aplaudir la iniciativa de la fundación que apuesta por el formato físico. «Aquí no existe Internet, ni pantallas de por medio. Están las fotos en vivo que es como hay que verlas para poder disfrutarlas», aclara.

El festival no solo tendrá imágenes, la palabra también es importante. En paralelo a las exposiciones se han organizado varias charlas que serán impartidas por algunos de los fotógrafos participantes. Esto junto a los talleres creativos y el concurso de Portfolio, cuyo ganador expondrá sus fotografías en la próxima edición, completan un mes donde la cultura de los negativos es la protagonista.