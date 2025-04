Una foto antigua convertida en escultura en la nueva muestra del Meiac

Paloma Aceitón Badajoz Viernes, 16 de junio 2023, 07:31 Comenta Compartir

Cuando Andrea Canepa (Perú, 1980) vio la fotografía antigua, sabía que tenía entre manos el germen de una exposición. En la instantánea aparecían las villas construidas por los italianos en los años 20 en el desierto libio, cuando este país era una colonia italiana. De ahí nació una exposición multidisciplinar que llega ahora al Meiac de Badajoz bajo el nombre de 'Oro alla patria'.

Canepa estudió arte en su país natal y tras cuatro años se trasladó a Valencia para terminar la carrera. Allí también hizo un máster de Artes Visuales y Multimedia. En la capital del Turia comenzó a exponer en la Galería de Arte Contemporáneo Rosa Santos. Después de siete años, se marchó a Berlín, donde vive actualmente. «Mi contacto con España es súperfuerte porque básicamente mi carrera la he hecho aquí», comenta.

La artista encuentra su inspiración en detalles de toda índole. Sin embargo, una de las fuentes de creación que más se repite en sus obras, y que está presente en este proyecto, es su interés por la arquitectura. «Este trabajo se sale de lo que he estado haciendo en los últimos años», añade.

'Oro alla patria' es una muestra que Canepa desarrolló en la Academia de España en Roma, de hecho forma parte de la celebración del 150 aniversario de la institución. «Yo fui becaria allí en 2019», rememora.

El proyecto que aloja el Meiac nace de la citada fotografía que la artista encontró publicada en una revista. La imagen mostraba una casa blanca en medio del desierto. «Me llamó mucho la atención y se me hizo familiar porque soy de Lima, una ciudad que está en medio de un desierto».

«Construyeron estas villas de arquitectura racionalista para que colonos italianos se establecieran allí y hacer florecer el desierto», cuenta Canepa. Esta historia colonial es la que da título al proyecto.

Cuando investigó las fotografías, la artista analizó las formas utilizadas y su función. «Escogí las líneas limpias. Es un dibujo en el espacio que se puede atravesar y rodear. Puedes interactuar con él».

Canepa afirma que «a pesar del lado oscuro de la historia, le parece fascinante y le atrae mucho este estilo arquitectónico».

Su historia

En 1935, bajo el régimen de Mussolini, se inició una campaña de donación de metales entre la población italiana. La Liga de las Naciones (antecedente de la actual ONU) prohibió al país transalpino importar metales después de que invadiera Etiopía. Este veto dificultaba el proyecto colonial del 'Duce' y su carrera armamentística previa a la guerra.

Por eso Mussolini pidió a los ciudadanos que donaran. En un primer momento, metales preciosos como el oro y la plata. Tras ver el éxito de la campaña, se amplió a todo tipo: ollas, camas, pomos de puertas, etc. «Por eso, de forma simbólica, parte de la escultura que forma parte de la muestra está hecha con objetos de metal de segunda mano que fui recolectando y después fundimos».

La artista, que cuenta con familia italiana, reconoce sentirse identificada con la situación, motivo por el que se vio impulsada a indagar en la historia. Como peruana y medio italiana, «el estar en ambos lados del hecho colonial fue lo que me lanzó a investigar».

El proyecto está formado por cuatro elementos: una escultura, un ensayo, un vídeo y material gráfico de documentación.

«La escultura está hecha en parte con materiales de segunda mano que fui recolectando cuando estuve en Roma. El vídeo documenta este proceso. El ensayo habla sobre toda su historia, y el material de archivo son periódicos de la época y fotos originales de esa villa para contextualizar el proyecto», explica Canepa.

En la investigación de las fotografías, la artista analizó los tipos de formas utilizadas y su función. «Escogí las formas geométricas, las líneas limpias. Es un dibujo en el espacio que se puede atravesar y rodear. Puedes interactuar con él». Canepa afirma que «a pesar del lado oscuro de la historia, le parece fascinante y le atrae mucho este estilo arquitectónico».

Proyectos futuros

La artista intenta atrapar al espectador. Más allá de las historias de los colonos –que normalmente se desconocen–, ella pretende que las piezas sean estéticamente atractivas. «Me gusta que te seduzcan lo suficiente como para querer saber más. Después, si hay interés, está el soporte de la documentación gráfica, el ensayo y el vídeo, que te ayudan a entender la historia detrás de esas formas y por qué las elijo».

Próximamente, Canepa va a inaugurar su primera exposición individual en Estados Unidos en el Broad Museum de Michigan: 'As we dwell in the fold'.

La exposición se mantendrá en el Meaic hasta el próximo 17 de septiembre. Su visita está abierta a todos los públicos en el horario de apertura del museo.

