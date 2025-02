El folklore y la historia, protagonistas en Badajoz

Puntera y tacón es el gesto que más han repetido con sus pies muchos pacenses durante esta semana. Badajoz acoge desde el pasado martes el ... Festival Folklórico Internacional de Extremadura, más allá de las actuaciones que hay programadas durante una semana en el Teatro López de Ayala, se celebran estos días talleres y actividades que sirven para el intercambio de las diferentes culturas.

La plaza de San Francisco fue el lugar en el que se reunieron el pasado miércoles los siete grupos nacionales e internacionales con en anfitrión, la Asociación Coros y Danzas de Badajoz.

El juego del pañuelo, la comba o el balón prisionero fueron algunos de los juegos tradicionales con los que los niños de Badajoz recibieron a los eslovacos, portugueses o albaneses, que vienen a mostrar sus danzas.

No sólo de juegos fue la jornada, también hubo tiempo para la música y el baile de la que será una semana de convivencia y aprendizaje de otras culturas.

Hasta el 18 de julio podrán disfrutar de las actuaciones, talleres, conferencias y desfiles, que combatirán con música y colorido estos días de calor.

Juegos y bailes no es lo único que han podido hacer los más pequeños de la ciudad esta semana. La diversión para quienes gozan de las vacaciones más largas del año llegó de la mano del show infantil de Vacasflakas y Brocolina. Una apuesta que triunfa entre los más pequeños al hacerlos parte del espectáculo. Las locuras de Brocolina, una diva que pretende mostrar el mejor espectáculo del mundo y que dificulta su ayudante llenaron de carcajadas el salón de actos de la Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB).

Malabares, hulahoops y equilibrios hicieron las delicias del público, que disfrutó con la diversión y ternura del dúo cómico. Una actividad que está enmarcada en la programación 'Vive el verano'.

La música no puede faltar en los veranos, todos tienen su canción protagonista. El jueves en el parque del río sonaron varias, candidatas o no a ser canción del verano. El festival 'Made in Badajoz' reunió a artistas locales para poner la banda sonora a una tarde de verano en el río, lugar del que los pacenses han hecho su playa particular. Lafercasi, Koppa Kids o María Morenas.

Ampliar Acto de inauguración de la exposición del MUBA con Ricardo Cabezas, la directora del museo, Teresa Rodríguez, la pintora Pilar Molinos y familiares de Julián Pérez Muñoz. C.MORENO

Para quienes quieren aprovechar sus días de descanso o su paso por la ciudad para conocer su historia, el Museo de la Ciudad Luis de Morales ofrecerá desde hoy visitas guiadas por su exposición permanente, en la que se recorren los principales momentos históricos que ha vivido Badajoz.

Su origen islámico, la creación de La Alcazaba, murallas árabes o el primer trazado urbano serán lo que expliquen todos los días a partir de las 11.00 horas y sin inscripción previa, los técnicos del museo.

Las salas de batallas que dan a conocer el carácter defensivo de una ciudad fronteriza serán otra de las historias que podrán conocer más de cerca quiénes hasta el 31 de agosto se pasen por este museo.

Otro museo que continúa con sus actividades en verano es el Museo de Bellas Artes de Badajoz, (MUBA). La galería muestra por la calle Francisco Pizarro las 243 piezas que han donado familiares de artistas como Bonifacio Lázaro, Adelardo Covarsí o Mercedes Barba. La exposición que fue inaugurada ayer está repartida por la planta baja y la pinacoteca. Destacan los óleos de Alejandro Naranjo o Justo González y se puede visitar de martes a domingo hasta el 24 de septiembre.