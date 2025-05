La filarmónica quiere una sede donde dejar su legado

María Isabel Hidalgo Badajoz Sábado, 24 de mayo 2025, 15:38 Comenta Compartir

Los 200 socios de la Filarmónica de Badajoz no necesitan un local para ensayar, ya que esta asociación no es una orquesta sinfónica, como muchos ... pueden llegar a pensar. Sus miembros no se reúnen para interpretar melodías sino para organizar los carteles con los que traer a los mejores músicos a la ciudad.

«Desde que se formó en 1996 la asociación ha trabajado por la promoción musical en todas sus vertientes. Está compuesta por músicos, aficionados y personas que no se dedican a la música, pero les encanta», cuenta su presidente, Javier González. Probablemente esta labor gestora es lo que ha provocado que en sus casi 30 años de historia la Filarmónica de Badajoz aún no tenga una sede donde reunir a sus socios. «Es algo que llevamos reivindicando hace muchos años. Los socios pagan una cuota anual pero no da para costear un local y necesitamos una sede. Un espacio en el que nos gustaría que en el futuro la Filarmónica tuviese un legado que exponer y estudiar, porque el papel de la asociación en la sociedad, en la ciudad y en la región está teniendo un impacto importante», subraya González. La asociación la creó Felipe Hernández, aficionado a la música, en el año 1996, pero cabe recordar que el origen de este tipo de agrupaciones se da en el siglo XIX, cuando estos grupos estaban muy vinculados a una clase social muy concretas. Cuando se creó la Filarmónica, Badajoz era una sociedad compleja para la difusión de música. Así, lo recuerda González, que apunta que por entonces solo existía el Conservatorio Superior de Música de Badajoz. La Filarmónica fue precisamente el germen para la creación de la Orquesta de Extremadura. «Surgió con la intención de facilitar el acceso a la música clásica a la gente de Badajoz, que hasta entonces disfrutaban solo de algunas orquestas y del Festival Ibérico de Música, que se celebraba de manera intermitente desde 1973», recuerda González. Su creación estuvo apoyada por las instituciones, que son las mismas que en la actualidad apoyan el Festival Ibérico de Música, que es la actividad más antigua que organizan. Festival Ibérico de Música Este certamen es el «buque insignia» entre el más de medio centenar de conciertos que organizan cada año. Pese a que su primera edición fue en 1973, por iniciativa entonces del Ayuntamiento de Badajoz, desapareció en la década de los ochenta y la sociedad Filarmónica lo rescató. «Es un festival que entendía la ciudad de Badajoz como punto transfronterizo y de unión musical entre España y Portugal. Este año celebra su edición número 42. «Es un certamen con carácter generalista, en el que se ofrecen músicas muy diversas, espectáculos del mundo, músicos extremeños, música en la calle, música antigua...», cuenta su presidente, que indica que este año se celebrará del 31 de mayo al 9 de junio. Durante la semana que se celebrará, habrá músicos de todas las nacionalidades. La apertura de esta semana de música correrá a cargo de Anam Camerata y Asaco. «Es un grupo de música antigua de Oporto que presenta las conexiones entre España y Portugal y a los músicos españoles y portugueses que en el siglo V trabajaban a un lado y otro de la frontera». relata. Otra de las artistas portuguesas que participará en el festival serán María Méndez, cantante de Jazz que presenta su disco, 'Saudade Color of love' y mezcla fado y flamenco. «Es una combinación muy original y que transciende de la música clásica porque nuestro programa no está dedicado únicamente a lo clásico». La clausura correrá a cargo de una pacense, Carmen Solís. «Lo hemos articulado en torno a la idea de las mujeres y de lo portugués, donde también vamos a homenajear al compositor pacense Cristóbal Oudrid, que fue una de las figuras más representativas de la música del siglo XIX en España. «Necesitamos un local, la Filarmónica ha tenido un impacto en Badajoz», dice su presidente Presidente de la Filarmónica, Javier González González quiere dejar claro con este cartel que el Festival Ibérico de Música es un certamen de carácter generalista en el que se ofrecen músicas muy diversas. Su particularidad está en lo ibérico porque «a nosotros lo que más nos define es la atención que le prestamos a la música y a la sensibilidad portuguesa», dice satisfecho. Otros festivales Esta no es el único festival que organiza la Filarmónica, que también organiza el Ciclo de Música Actual, que suma 16 ediciones; y el Ciclo Hojas de Álbum, dedicado a la música de cámara y pequeñas formaciones. Además, está el Festival de Música Antigua y Sacra, donde promocionan la música religiosa, y que desde hace unos años se tiene lugar en septiembre en iglesias y catedrales. La agenda de la Filarmónica la cierra el ciclo de Piano Esteban Sánchez, dedicado a recordar y rendir homenaje a este pianista y profesor del Conservatorio Superior de Música, que fue el encargado de fomentar la creación de esta agrupación. El festival más reciente es el ciclo de Jóvenes Intérpretes, que recorre las localidades de la provincia con el objetivo de darle una oportunidad a los músicos. «Tenemos una vocación más provincial y regional que local. Más allá de estos ciclos realizamos en torno a 40 o 50 conciertos, talleres, conferencias y actividades anuales» señala el presidente de la Filarmónica, que asegura haber percibido desde que está en el cargo cómo la asociación ha servido de estimulante y aglutinante de otras actividades musicales «La Filarmónica es un estímulo para la actividad musical, y eso ha provocado que la gente tenga necesidad y ganas de acercarse a este tipo de repertorios. Nosotros ofrecemos un espacio para la participación de los jóvenes. El año pasado abrimos una ventana entre la música electrónica y el flamenco», subraya. Unos festivales que los socios organizan desde una de las salas del Teatro López de Ayala, en las que les deja la Diputación o en las de alguna parroquia. De ahí que necesiten ya una sede donde reunirse. «Las ayudas existen para financiar los carteles pero necesitamos también este tipo de ayudas», reivindicó.

