El Festival Alma y Jaleo se cancela por segunda vez en Badajoz

María Isabel Hidalgo Badajoz Miércoles, 14 de mayo 2025, 14:50

Juanfra Carrasco, El Capullo de Jerez o Marina García son algunos de los artistas que están en el cartel del Festival Alma y Flamenco que se celebraba el sábado 17 en la plaza de Toros de Badajoz, y que se ha cancelado a tres días del espectáculo por la falta de licencia.

«Hace unos días me he enterado que no teníamos la licencia. Esto nos obliga a cancelar el evento. En todo momento pensé que estaba aceptado, y esto supone pérdidas importantes porque ya habíamos dado un anticipo para el alquiler y la licencia, que no se ha utilizado», contaba, José Luis Monasterio, uno de los promotores del evento.

Este festival de flamenco, que tenía previsto reunir a cinco artistas entre los que también figuraban la escuela de baile de Pilar Andújar y los Rokinpankis, ofrecía varias entradas cuyo precio iba desde los 25 euros anticipada en pista a los 20 euros anticipada en grada. «Vamos a devolver el coste de las entradas, de hecho ya hemos enviado un correo a los compradores informándoles de lo acontecido», lamentaba.

No es la primera vez que se suspende este festival que se convocó por primera vez en el mes de noviembre. Entonces se suspendió por la lluvia, y el promotor asegura que en aquel momento no tuvieron problemas por la licencia.

El Ayuntamiento por su parte asegura que ellos no tienen nada que ver en esa licencia, y aseguran que en todo caso es la Junta de Extremadura quien la tiene que otorgar.

En todo caso, asegura que su intención es vovler a Badajoz, aunque no se atrave a cerrar una fecha, los aficionados a este género podrán disfrutar del festival que se celebra el 24 de mayo en Madrid.

