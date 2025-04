«Me he visto obligado a subir el precio de mi atracción, nos han subido todo»

Las carteras de las familias de Badajoz que se han pasado estos días por el recinto ferial de Caya a disfrutar de las atracciones se ... han visto más resentidas que en años anteriores.

Es difícil encontrar una taquilla en la que el precio del tique sea inferior a tres euros.

«Yo he subido el precio cincuenta céntimos, pero no lo he subido por gusto, es una necesidad, nos han subido todo», cuenta Jordi Díaz, propietario de Hollywood 4, una de las atracciones que recibe a los visitantes al llegar al ferial.

Díaz forma parte de la tercera generación de feriantes y asegura que su sector lo tiene mucho más complicado que antes. «Ha subido muchísimo el precio del gasoil, en dos o tres viajes la atracción gasta muchísimo».

El precio del combustible no es lo único que afecta a las atracciones de la feria. Los impuestos que pagan al Ayuntamiento, la luz... «Badajoz es la plaza más cara de las ferias que hago en Extremadura, pero también es cierto que es la feria más grande», subraya.

Para el dueño de esta atracción dividida en varias plantas a la que pueden subir adultos y niños el incremento del precio no ha influido en la demanda. «La feria es sólo una vez al año, sí es cierto que hay gente que ahora en lugar de subir dos o tres veces lo hacen sólo una».

En esta línea el pasado fin de semana, el primero de estos nueve días de celebración ha salido según las previsiones y la afluencia de personas a la feria ha sido notable tanto el viernes como el sábado, cuenta.

Francisco Vega, propietario de una de las pistas de coches de choque de la Feria C.MORENO

El día con menos colas en las atracciones fue el pasado domingo, algo en lo que coinciden la mayoría de los propietarios de cacharritos. «Supongo que fue el partido de la selección lo que hizo que viniese menos gente, cualquier excusa es buena para no gastar dinero», cuenta Jordi.

Para otros dueños de estos negocios la afluencia de personas para montarse en las atracciones ha sido incluso más baja que en años anteriores. «El viernes fue un buen día había ganas de fiesta y eso se notó, pero el sábado fue más flojo que el mismo día del año pasado», rememora Francisco Vega, propietario de las pistas de coches de choques Vega.

Él es de los pocos feriantes que no ha subido el precio de su atracción. «Son muchos días de Feria y la gente aprovecha los días buenos, esperemos que día del niño la gente lo coja con ganas», afirma Francisco.

Dos por uno

El día del niño, el jueves, es el más esperado para pequeños y feriantes, aunque confían en que este martes las colas vuelvan a tener protagonismo en sus atracciones. Para ellos este día junto con el fin de semana próximo serán los de mayor caja, ya que los colegios aún están en días lectivos durante esta semana.

Dos boletos por el precio de uno es la oferta que el Ayuntamiento ha estipulado para este martes de feria destinado a los más pequeños. «Tenemos esperanzas de tener más público, sí hemos notado la crisis, la gente se retiene a la hora de venir y a la hora de consumir. A ver qué tal se da el día del niño y la víspera de San Juan», afirma Vega.