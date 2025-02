«Ni aunque hubiese habido mil taxis podríamos haber atendido el ferial»

Miriam F. Rua Badajoz Martes, 21 de junio 2022, 07:33 | Actualizado 08:32h. Comenta Compartir

«Empecé a trabajar a las nueve de la noche del sábado llevando a la feria a las novias y a los niños de unos ... amigos y me bajé del coche a las nueve menos cuarto de la mañana del domingo, tras dejar en Las Vaguadas a unos clientes que había recogido en el ferial. Ya no podía más, aunque hubiera querido seguir trabajando no habría podido, me notaba calambres en las piernas».

Este es el relato de David, uno de los 90 taxistas pacenses que el sábado se dedicaron a llevar y recoger gente del ferial de Caya por la noche, ante la avalancha de llamadas por un servicio de autobuses muy mermado por la huelga nocturna de conductores que empezó el viernes, coincidiendo con la inauguración de San Juan. Noticia Relacionada Una romería para acabar el primer sábado de feria de San Juan José M. Martín «El sábado fue un desmadre total, se solapó la gente que había salido al mediodía a la feria y quería volver a casa con la gente que iba de noche al ferial, pero lo peor fue cuando a las 7 de la mañana cerraron las casetas y salió todo el mundo de golpe. Sin autobuses, a esa hora, los taxistas llevábamos ya trece o catorce horas trabajando seguidas y nos teníamos que ir a casa no por gusto, sino por necesidad», detalla. La situación se complicó por los atascos, que alargaron los tiempos de llegada y salida del ferial. «En la avenida de Elvas, desde Decathlon hasta la rotonda de Ifeba, se tardaba media hora larga. El Ayuntamiento no nos ha permitido este año ir por la pista del Rincón de Caya como ha hecho otras veces y es un error porque eso habría agilizado muchísimo nuestro trabajo en los momentos de más cola, que fueron hasta la medianoche», se queja. Noticia Relacionada «Me arreglé, esperé más de una hora y el bus me dejó plantada» Miriam F. Rua En algunos de los viajes, evitaron las retenciones de tráfico de la avenida de Elvas tirando por la Ronda Sur, pero como reconoce el taxista pacense, «la decisión la tomaban los pasajeros. Yo advertía de los atascos y les planteaba la posibilidad de ir por la ronda sur. Llevé a clientes de Valdepasillas e incluso del centro por allí, pero otros querían que fuera por la avenida de Elvas». Sufrieron además la ira de los pasajeros, a los que dejaban en tierra porque ya iban llenos. «Yo entiendo que cuando llevas hora y media esperando un taxi y te montas estés cabreado pero la culpa de que no haya autobuses no es nuestra. Ni aunque hubiera habido mil taxis podríamos haber atendido el ferial», justifica. Sin avances en la negociación La misma escena que recogió HOY el domingo del reguero de jóvenes intentando coger un taxi o volviendo a pie por la avenida de Elvas se repetirá este jueves (la noche de San Juan) y el próximo sábado, si los trabajadores de Tubasa no desconvocan la huelga antes, prevén los taxistas. De momento, no hay avances en la negociación entre el Ayuntamiento y la concesionaria de los autobuses. La reunión prevista este lunes para acercar posturas e intentar desconvocar la huelga no se produjo. La propuesta de mejora salarial que el Ayuntamiento se comprometió el pasado viernes a presentar a los trabajadores no está lista aún y, de momento, no hay fecha para que vuelvan a sentarse. «Se meten en la carretera delante de los taxis para que paremos, nos abren las puertas de malas maneras y nos tiran piedras» En Badajoz, fueron 90 de los 143 taxis con licencia los que hicieron turno de noche en el primer fin de semana de feria. Fueron, asegura David, más de los que suelen trabajar cualquier fin de semana. Aunque la feria es caja segura para los taxistas, hay muchos que no quieren trabajarla. ¿El motivo? Los riesgos que tienen que asumir. «La gente se mete en la carretera delante de los taxis para que paremos, nos abren las puertas de malas maneras e incluso ha habido ocasiones que nos han tirado piedras», relata Luis, otro taxista, quien reconoce que estos problemas no son de este año por la falta de autobuses, sino que se repiten feria tras feria. «Sin que –añade– la Policía Local haga algo por mucho que sepan lo que ocurre». Hoy en la Feria En el ferial. Día del niño con las atracciones a mitad de precio y atracciones sin ruidos entre las 19.30 y las 21.30 horas.

En el teatro López de Ayala. Estreno del espectáculo de danza flamenca 'Felah mencub' de la escuela de Pilar Andújar, a las 20.30 horas.

En el Casco Antiguo. Feria de Día de 12 a 20 horas.

