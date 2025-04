Los responsables de las casetas y los feriantes trabajan contra reloj en Badajoz

Este viernes los pacenses tienen una cita con el ferial de Caya. Pero días antes la actividad ya es constante porque cientos de operarios están ... montando los elementos propios de San Juan: la portada, los 'cacharritos' y las casetas.

El montaje de las luces y de la portada está a punto de finalizar. Ayer los operarios colocaban los últimos elementos en la representación de la Puerta de Palmas. Este es el pórtico que da la bienvenida a Caya desde el año 2018, antes era una portada que imitaba la fachada del Ayuntamiento.

Los trabajos en las once caseras de San Juan no están tan avanzados, los empresarios trabajan contra reloj. El problema es que les han asignado las casetas solo hace unos días, once jornadas antes del encendido, lo que es un plazo muy escaso para el montaje. El Ayuntamiento de Badajoz reconoció que el proceso de adjudicación se había retrasado.

En el caso de Antonio Merchán, de la caseta Los Discípulos, les dieron las llaves del local el viernes pasado, así que desde entonces el trabajo es constante para estar preparados el próximo viernes. En el caso de este puesto, sin embargo, es un poco más sencillo porque les han asignado el mismo local que el año pasado, «así que estamos en el mismo sitio».

Sin embargo, la mayoría de las casetas cambian, por lo que los pacenses notarán que no están donde esperan y tendrán que buscarlas. Solo tres de las once casetas se mantienen en las mismas ubicaciones, el resto son nuevas o han sido trasladadas, por lo que Caya está totalmente renovado.

En concreto hay siete casetas fijas (dos más grandes y cinco pequeñas) y otros cuatro terrenos que han sido asignados vacíos para que las discotecas monten sus carpas en estos espacios diáfanos. Koke Marcos es uno de los operarios que estos días trabaja en el montaje de una caseta. «Es mucho trabajo, pero vamos bien. Va a quedar de lujo», decía ayer con una sonrisa.

Buenas perspectivas

A pesar de las prisas, los 'caseteros' son optimistas sobre las perspectivas de la fiesta. Hay dos razones que les animan, que es la primera feria tras finalizar del todo la pandemia y que los días grandes caen en viernes, el encendido y los fuegos artificiales de San Juan.

«Por parte de los hosteleros hay interés, se han ocupado todas las casetas. Se vuelve apostar por el ferial», dice animado Antonio Merchán, de Los Discípulos.

Los responsables de las atracciones tienen la misma sensación. Es el caso de uno de los 'cacharritos' más emblemáticos, los coches chocantes de la familia Naranjo. Sus atracciones han sido de las primeras en estar montadas junto con la base de la montaña rusa 'El ratón vacilón' cuyos trabajos han comenzado ya porque tardan muchas jornadas.

En el caso de los coches chocantes, Rubén Naranjo explica que prefieren montar con tiempo para evitar las aglomeraciones de camiones de los últimos días. En cuanto a la feria, están ilusionados y saben que son un referente para los pacenses.

Las ferias de las últimas semanas en España, según Rubén Naranjo, han sido buenas. «Esperemos que siga así y venga mucha gente después del parón que hemos tenido que ha sido muy complicado», dice refiriéndose a la pandemia.