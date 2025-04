Poca afluencia a la Feria de día del Casco Antiguo

Los escasos farolillos que adornan la calle San Juan son el único atisbo de Feria que se observaba en el día de ayer por el ... Casco Antiguo. Muchos de ellos están ahí colocados porque hace escasamente una semana decoraron la feria de los Palomos. Otros han sido instalados para la ocasión por los propietarios de los locales que dan vida a las calles del centro de Badajoz.

Siete días después de la celebración de los Palomos no queda ni rastro del bullicio de personas que llenaron el Casco Antiguo. Quizás tiene que ver que el mercurio haya subido casi diez grados y los 35 que marcaban ayer los termómetros a las tres de la tarde tampoco fueron de gran ayuda para animar a que los pacenses se echaran a la calle a celebrar por el centro su semana de Feria de San Juan.

A las tres de la tarde las calles estaban casi desiertas y tan sólo la música que salía del interior de algunos locales y el ánimo de muchas de las personas que pasaron el mediodía en las terrazas rompía el silencio atípico en un día de fiesta.

El abanico era el complemento estrella en todas las mesas. «Tengo muchas ganas de Feria y de estar con los amigos y el calor no me va a dejar en casa. Bebida fría, un poco de aire y a disfrutar», relató Inma Flores, que comía con unos amigos en la Plaza de España. En el mismo lugar se veían mesas de familias comiendo en las terrazas, pero la mayoría lo hacían por celebrar cumpleaños, santos o la buena nota de algún examen final.

Ambiente de feria el sábado a las tres de la tarde PAKOPÍ

Otros pacenses, sobre todo los más jóvenes, sí salieron con inteción de vivir más la feria y por eso buscaron celebrar su despedida de soltero en el día de ayer, aunque para su sorpresa el ambiente no les acompañó del todo, aunque aseguraron que su idea era divertirse igualmente, ya que tenían motivos para ello.

Los hosteleros sí preveían que este primer fin de semana sería más flojo. «Está todo bastante vacío, la gente no está triste ni mucho menos, lo que está es cansada de tanta fiesta, hace tan sólo una semana fueron los Palomos», cuenta el propietario de El Silencio, Julian Monge.

El hostelero relata que sus reservas para este primer fin de semana de Feria son las mismas que tiene para un sábado normal.

Los que comían o tomaban algo en El Silencio lo hacían por costumbre, o porque estaban de paso, pero no porque fuese Feria. Desde El Silencio, hasta el Carmen unos pocos pasaban buscando un lugar donde sentarse, algo que no resultó nada complicado en la hora punta de las comidas.

Ya un poco más entrada la tarde algunos locales subieron el volumen de la música y comenzaron a llegar algunos jóvenes que sí tenían ganas de fiesta. «Hemos terminado los exámenes hace poco y tenemos ganas de salir, de aquí nos iremos al Ferial, estaremos hasta que el cuerpo aguante», decía Javier Carrasco, que tomaba algo en la puerta del Carmen con unos amigos.

La feria de día va a menos

Desde El Silencio señalan la escasa implicación por parte del Ayuntamiento para fomentar la Feria en el Casco Antiguo. «No podemos poner barras en la calle, no hay música, no autorizan a festejar », se quejaba Monge.

El hostelero echa en falta mayor implicación por parte de las instituciones para que la Feria realmente llegue al centro. «Yo llevo aquí siete años y no conozco la Feria de día. La decoración es cosa nuestra porque ni siquiera decoran el barrio», comenta.

Para Laura García, del bar El Carmen el centro y la feria de día tampoco es lo que era, su local estaba lleno como cualquier sábado. «La Feria en el centro por desgracia ya no es lo que era, a nivel de instituciones decoración cero, participación cero, no hay guirnaldas ni farolillos y los que están los hemos puesto nosotros», remarcaba Laura.

Tanto ella como el resto de locales de la zona esperan que el próximo fin de semana se note más el ambiente de feria, ya que el sábado 24 es festivo en la ciudad, y esto puede animar más a la gente a salir a la calle.

Pese a que el ambiente de la Feria de Día ha decaído en los últimos años, hay pacenses como Jennifer Sánchez que asegura es la primera vez que sale a los bares del centro un día de feria. «Siempre he salido por la noche nada más. Hay algo de ambiente pero no tanto como me esperaba, pero se está bien y se puede comer bien que en días de Feria es lo importante», destaca.

Con ella coincide Manolo Muñoz, que comía unos pinchos junto a unos amigos, una tradición entre ellos todos los años y que aseguran no perdonan. «No tengo intenciones de salir todos los días, para mí la feria es comer, beber e ir algún día al Ferial y dar una vuelta por las casetas».

Las ganas de fiesta contenida de Manolo se desdibujan con las de Carlos Rico, un opositor que asegura quiere recuperar estos días el tiempo perdido todos estos meses entre apuntes. «Acabo de salir del examen de mi oposición a profesor de secundaria y me he venido directo a tomar una cerveza», contaba este joven mientras recuperaba el tiempo perdido en todos estos útimos meses de estudio. «Hoy no vale el sueño ni el cansancio, hay que estar en la calle hasta que ya no podamos más».

Poca gente para un día en el que los hosteleros señalan deberían hacer mejor caja, algo que no pasa nunca en San Juan.