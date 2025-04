Las ganas de feria llevan a los pacenses al Real en la primera noche de San Juan

Pasaban las diez y cuarto de la noche y el termómetro rondaba los 30 grados en las inmediaciones de la portada de Puerta de Palmas ... que como cada año abre camino al recinto ferial en Badajoz.

El calor no fue motivo para que cientos de pacenses acudieran a la cita que inaugura una de las ferias más largas conocidas hasta la fecha, con diez dias por delante para celebrar la festividad de San Juan, el patrón de la ciudad.

El amarillo de los led que conforman la portada se hizo esperar unos minutos para desesperación de varios adolescentes, que no querían perder el tiempo para disfrutar en las atracciones. Otros fueron en familia como María Fuentes que estaba con su madre y su abuela. «No tenemos la costumbre de venir todos los años pero desde que terminó la pandemia no hemos faltado al alumbrado», afirman.

Lo que más gustó a María fueron los fuegos artificiales, aunque asegura que es una pena «se ven muy mal desde aquí y no se disfrutan igual».

Las manos de varios niños fueron las encargadas de apretar el botón que daba luz y colorido a la feria y a ritmo de jotas la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz puso el toque regional a la noche. Una noche que el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera denominó «de despedidas y encuentros y que aseguró, el equipo de Gobierno ha preparado con mucho cariño e ilusión».

El alcalde también subrayó el dispositivo que hay en el Ferial para garantizar que todo aquel que quiera acceder a la feria lo pueda hacer en buenas condiciones, para que todos los pacenses y visitantes vivan estas fiestas.

Una feria que a primera hora de la noche llenó atracciones, pese a que hay 200 en todo el recinto, muchos fueron los padres que tuvieron que guardar largas colas para que sus pequeños subiesen a los 'cacharritos'.

Otros como Pedro García, prefirieron pasar la noche de manera más tranquila y cenar en alguna cantina. «No tenemos pensado venir todos los días, hoy solo hemos querido ver todo y mañana ya entraremos en las casetas a bailar», aseguraba.

María Gómez tampoco tiene intención de ir todos los días, estaba bailando con unas amigas en la caseta del Quinto Pino. «Vengo mañana porque aún no han abierto las piscinas, te lo pasas bien porque estás entre amigos, pero no cambian el programa, todos los años hay lo mismo, tenemos ganas de algo nuevo», asegura la joven.

Pese a esto Joaquín Ruiz cree que hay más ambiente que otros años. «La subida de precios no afecta a la fiesta, vengo a comer y echar unos bailes, pero no vendré todos los días, este año tampoco hay buenos conciertos que me animen a salir», cuenta.