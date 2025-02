«Me arreglé, esperé más de una hora y el bus me dejó plantada»

El sábado Clara García Ortiz estaba de punta en blanco a las diez menos cinco en la parada de autobús de su pueblo, Novelda del ... Guadiana, dispuesta a disfrutar de la Feria de San Juan.

El Ayuntamiento había programado un servicio especial de autobuses para que los vecinos de las pedanías pudieran llegar al ferial en transporte público, al que dijo, atenderían los servicios mínimos decretados por el alcalde ante la huelga de conductores que comenzó el viernes. Pero la realidad fue que ningún bus acudió a su pueblo.

«Estuvimos esperando hasta las once de la noche. Como no llegamos nos fuimos a hablar con el alcalde (pedáneo) que llamó a la empresa de los autobuses y le comunicaron que no había servicios mínimos. No tuvimos buses ni para ir ni para volver. Fue una falta de respeto porque había mucha gente que se había arreglado para ir a la feria y nos dejaron plantadas», relata.

García Ortiz consiguió llegar al ferial en coche particular, pero le tocó volverse a casa en taxi, asumiendo un gasto que no tenía previsto. «Me fui hasta San Fernando para coger el taxi y que me costara más barato, aún así pagué 30 euros hasta mi pueblo».

«Me parece injusto que los de los pueblos no podamos disfrutar de la feria si no vamos en coche o pagamos un taxi»

El servicio especial de autobuses hasta la Feria de San Juan solo se presta los días fuertes, es decir los dos sábados y la víspera del festivo (este jueves). «Solo hay autobuses tres días de feria y el primer día ya no han cumplido con los servicios mínimos, a ver qué pasa con el resto», se pregunta esta vecina.

Problemas más allá de Caya

La huelga nocturna de los autobuses afecta a los vecinos de las pedanías más allá de dejarlos sin enlace con el ferial de Caya. Como cuenta Clara García, en el caso de Novelda, el último autobús hacia Badajoz sale a las 19 horas pero ya no pueden volver porque a las 21 horas comienza el paro de los trabajadores de Tubasa y no hay servicios mínimos.

«En un día normal el servicio está muy limitado, pero con la huelga más porque los autobuses dejan de circular a las nueve de la noche. Si quieres ir a hacer la compra a Badajoz tienes que irte en el bus de las 17.20 para poder regresar a las 19 horas», ilustra.

El paro de los trabajadores de Tubasa comenzó el viernes, coincidiendo con la inauguración de la Feria de San Juan. Afecta al horario nocturno, entre las 21 y las 7 horas, cuando solo circulan los servicios mínimos del 32% decretados por el alcalde, que se traducen en una decena de autobuses que cubren las rutas hasta el ferial.

La merma de autobuses se dejó sentir especialmente el sábado, cuando se produjeron largas esperas en las paradas de autobuses para llegar al ferial y un colapso de centenares de personas sin poder coger transporte público para regresar a casa cuando cerraron las casetas.

La previsión es que la situación se repita este jueves, víspera de San Juan, que tradicionalmente es la noche más fuerte de la feria pacense, si antes los trabajadores de Tubasa no desconvocan la huelga. De momento, este lunes no se han producido avances en las negociaciones con el Ayuntamiento.