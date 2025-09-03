Feciex sigue adelante con sus concursos de pesca en el Guadiana

Los dos concursos de pesca que se desarrollan dentro de la programación de Feciex siguen adelante. Ni el nenúfar ni las cianobacterías van a ... ser, de momento, impedimento para estos certámenes que tienen lugar en el río Guadiana dentro de la programación de la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica.

Así lo han confirmado este miércoles por la mañana durante la presentación de las jornadas la concejala responsable de Ifeba, Sol Giralt, y la directora de la feria, Pepa Dueñas. Esta ha explicado que solicitaron a la CHG la retirada de nenúfar en los tramos donde se desarrollan los concursos y en las inmediaciones de los pesquiles, y que desde la CHG han trabajado en este sentido en las últimas semanas. Una barca segó la planta la pasada semana.

De momento, siguen adelante el XIV Trofeo Ibérico Bass-Feciex en el paraje denominado como lago azud y el XXVIII Concurso Internacional de Pesca Deportiva Feciex 2025 en Las Baldocas. Los dos tendrán lugar el sábado día 13 por la mañana. Además, la asociación de mosqueros realizará demostraciones.

La muestra ocupará todo el espacio de la institución ferial y el programa cuenta con 100 actividades. Una de las más atractivas todos los años es la exposición, que este año está dedicada a Javier López de Ceballos, que fue «pionero en la caza internacional, dejó su trabajo para ello, viajó por todo el mundo por la caza y escribió cinco libros». Además, es muy conocida su faceta como coleccionista de libros de caza de todo el mundo. López de Ceballos murió en 2023.

Por otro lado, el consejo de la feria ha querido reconocer el papel que desempeña la asociación juvenil Jocaex, integrada en la federación Fedexcaza, en el fomento de la actividad cinegética en sus diez años de vida y le otorga el premio Feciex. También se celebrará la gala de entregas de premios de Todo Montería, que aglutinará a profesionales de toda España, y donde el premio principal recaerá en el matador de toros Espartaco. Este ha confirmado su presencia en la gala, que comenzará el sábado a las 11 horas.

Habrá prácticas de tiro olímpico para pequeños a partir de 12 años, exposiciones de podencos, la tercera convivencia con rehaleros de toda España y exposiciones de galgos. La federación extremeña Fedexcaza organiza el domingo su encuentro de todo el país.

Además, dentro de la zona ZEPA urbana que rodea al río Guadiana, ese fin de semana habrá paseos para avistar aves y se celebrarán unas jornadas sobre la importancia de la comercialización de la carne de caza. Durante la muestra habrá degustaciones de carne.

Dentro de los expositores, destacan algunas novedades como Swarovski, cuyos cristales son muy valorados para prismáticos, telescopios y visores.

La inauguración de la feria tendrá lugar el próximo jueves 11 de septiembre a las 12 horas. La hora de cierre diario está marcada a las 21 horas, salvo el domingo 14, cuando será dos horas antes. La entrada general cuesta cuatro euros, aunque hay algunas bonificaciones, y se puede adquirir desde hoy en la web de la propia feria.