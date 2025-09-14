Feciex cierra sus puertas tras cuatro días como epicentro de la caza y la pesca

Rocío Romero Badajoz Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:55 Comenta Compartir

La Feria de la Pesca, la Naturaleza y la Caza (Feciex) cierra sus puertas este domingo tras haber recibido a miles de visitantes. La institución ferial, Ifeba, destaca el acogimiento que ha tenido el centenar de actividades que han desarrollado para todas las edades, desde los talleres infantiles para dar los primeros pasos en la taxidermia hasta los concursos de pesca para deportistas más avezados.

Aunque si algo tiene la feria es el ambiente familiar. De abuelos a nietos y de hijos a padres pasan el testigo de la caza. De ahí el éxito de actividades como el Tiro Olímpico y el Compak Sporting, los talleres interactivos de caza y actividades relacionadas, exposiciones de recovas de podencos y otras actividades con perros, carreras y exhibición morfológica de galgos.

Y si se caza, también se come. De ahí que la jornada «El mercado de la carne de caza: Oportunidades de comercialización» también haya supuesto un éxito. Esta ha aglutinado a los principales agentes implicados, productores, comercializadores, expertos, asociaciones, federaciones y organismos públicos, organizado por FEDEXCAZA y la Cámara de Comercio de Badajoz. Se ha promovido también el consumo de carne de caza en diversos 'showcooking'.

Si se caza, después se come. De ahí la importancia de las jornadas para la comercialización de esta carne

En esta edición, la Asociación de Jóvenes Cazadores Extremeños, Jocaex, ha celebrado su décimo aniversario recibiendo el 'Premio Ibérico Feciex 2025', con el que han reconocido su esfuerzo en favor de la caza ética, sostenible y del respeto al entorno rural y su promoción entre los jóvenes.

Otros actos señalados han sido los prestigiosos premios Ferox-Todomontería, Premios Podenqueros, que reconocen la relevancia de la temporada montera en España y que han contado con la presencia de los organizadores y entidades más destacadas del sector y que entregó un premio al matador de toros Juan Antonio Ruiz Espartaco, que es aficionado y defensor de la actividad cinegética.

La trigésimo cuarta edición volvió a celebrar los tradicionales certámenes en el río Guadiana: el Concurso Internacional de Pesca Deportiva, organizado en colaboración de la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca, de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura. Este ha contado con la participación de 90 cañas, de las cuales 25 eran juveniles (la mayor de los últimos años), y el Trofeo Ibérico Bass-FECIEX, donde compitieron 85 participantes, y cuyo ganador ha sido Francisco Javier Rodríguez, así como actividades relacionadas con la pesca con mosca, como exhibiciones.

La feria también ha ofrecido variadas actividades enfocadas al compromiso y cuidado del entorno, siendo este uno de los ejes fundamentales, con el taller de avistamiento de aves organizado por la Escuela de Naturaleza Geo2 y una gimcana de la Naturaleza para niños y jóvenes.

