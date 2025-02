Exposiciones de solidaridad y música en Badajoz

En clave de sol comenzó una semana que, pese a que las nubes han dejado ver poco el sol, sí lo ha hecho la música, ... que celebró ayer a su patrona, Santa Cecilia. La ciudad ha disfrutado de las notas musicales en diferentes espacios, como la gala 'Ningún niño sin juguete', que la asociación Corazonex Solidarios celebró anoche en el Palacio de Cristal del Hotel Río en Badajoz.

Un encuentro solidario que reunió a más de 500 personas con el objetivo de recaudar fondos para destinarlos a los proyectos que desarrollan desde la asociación, como las becas deportivas y académicas, y el proyecto golosinas musicales, que se lleva a cabo en los hospitales infantiles.

Una gala que el presidente de la asociación, Alberto Covarsí, presentó la mañana de ayer, antes de una cena donde la presencia de la música fue muy importante, pues contó con las actuaciones de Amistades Peligrosas,Nacho Campillo, Lorena Gómez y la que fuera concursante de Operación Triunfo, Natalia. Además también se subieron al escenario algunas voces de la ciudad como Marta Mandarina, Macarena Robles, Luna Contador y los niños Pedro Bazaga y Saúl Rodríguez.

Uno de los platos fuertes de la gala más allá de la música fue también la subasta de artículos que fueron donados por toreros como Jesulín de Ubrique, Espartaco o El Cid. Así como las camisetas de las selecciones masculina y femenina, ambas firmadas, con las que colaboraron las Federación Española de Fútbol y la Extremeña.

El acto contó también con la presencia del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera y el consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista. La gala celebró ayer su tercera edición y cada año cobra más importancia en la agenda solidaria de los pacenses.

Los acordes solidarios de esta gala no fueron los únicos que sonaron esta semana, que también tuvo música en el Palacio de Congresos, donde tocó la Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil. Donde también sonaron las guitarras fue en el Hospital Centro Vivo, que acogió la actuación del grupo pacense Corazon de SurOeste, donde el cardiólogo. José Ramón López Mínguez interpretó los temas de música folk y country que dedica a la ciudad como, 'Living in Badajoz' o 'Esta no es mi Navidad'.

Una semana donde el arte ha estado muy presente más allá de la música. Las exposiciones se han multiplicado estos días en la ciudad.

La solidaridad ha ido más allá del Palacio de Cristal y ha llegado hasta Senegal gracias a 'Esencia y Esperanza'. Esta es la muestra que la ONG Teranga Extremadura tiene colgada estos días en las paredes del Hospital Centro Vivo, a través de la cual colabora con uno de los proyectos que llevan a cabo en el país africano, que consiste en mejorar la vida de los niños conocidos como talibés, y que son obligados a mendigar por las escuelas coránicas.

Con sus obras el pintor senegalés Ibou Diagne pretende mostrar a través del impresionismo africano auntos de actualidad como la inmigración.

Los acontecimientos de Badajoz también pueden verse estos días en la sede de Cajalmendralejo, gracias a la exposición 'Pesini en el archivo histórico de HOY', que se podrá visitar hasta el 4 de diciembre.

Antonio Pesini fue fotógrafo de HOY durante toda su carrera profesional, de ahí que en su exposición sea un recorrido por los acontecimientos históricos más relevantes de la historia reciente de la ciudad.

La muestra de lo cotidiano también ha llegado a la sala del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, donde se inauguró la primera muestra de Victoria Calero León. A través de sus lienzos expone la naturaleza mediante el uso de materiales como calabacines deshidratados o cristales.

Las imágenes de los objetos que permanecen ocultos al ojo humano también han salido a la calle. Así, los pacenses pueden descubrir en un paseo por la avenida de Colón la exposición Nanocosmos, donde Michael Benson consigue revelar un mundo ignorado a simple vista. Esta avenida está llena de antenas y la trompa de una mariposa, alas de un mosquito o los estambres de una flor. Con ello pretende construir unir arte y ciencia gracias a sus fotografías, que componen este montaje de grandes dimensiones.

Además de la música y la fotografía otra de las artes es la poesía, que también ha estado presente esta semana en la Fundación CB de la mano de Juanma Cardoso, que presentó 'Cuando Bogart dijo aquello'.

Este poemario dividido en cinco partes habla sobre el fracaso, el rechazo y la desolación del amor no correspondido. Podría decirse que es un poemario sobre el amor.

En su libro Cardoso circula por territorios donde aparecen el arte plástico, con pinturas y esculturas que inspiran versos, o la música, gracias a canciones que hacen lo mismo con algunos poemas, que encuentra su sentido al final del libro.