Las eternas peticiones de Badajoz que no entran en las cuentas de Guardiola

«El PSOE en la Junta maltrata a Badajoz», que lleva gobernada por el PP desde 1996. Ese ha sido un mantra de los populares ... en los últimos años, también en la última campaña electoral. Cuando los populares recuperaron la mayoría absoluta en el Ayuntamiento el 28-M y después formaron gobierno regional, el Consistorio entendió que se abría un nuevo tiempo con más inversiones en la ciudad.

Pero los primeros presupuestos de María Guardiola como presidenta extremeña, a pesar de haber crecido un 4,4%, no recogen nuevas inversiones para la ciudad. Incluso, elimina otras que venían reflejadas en 2023, como el inicio de obras de un nuevo tramo de la Ronda Sur. Aún pueden incorporarse algunos proyectos durante la tramitación. El PSOE ha tomado esta semana ventaja y ha anunciado que presentará enmiendas por unos 50 millones de euros para aumentar la inversión en la ciudad.

A continuación se recogen las eternas reivindicaciones que Badajoz ha realizado a la Junta de Extremadura. De momento, en 2024 tampoco saldrán adelante.

La riada, faltan 14 millones

Badajoz siempre ha defendido que, sola, no puede realizar las obras que aún se necesitan para cerrar las heridas que quedan de la riada de 1997. El PGM establece que es una actuación supramunicipal, pero la Junta no ha accedido a las peticiones. Tampoco a las últimas para que incluyeran las obras en los fondos Next Generation. Los cálculos de los últimos años apuntan a que se necesitan 14 millones de euros, un cifra que probablemente ha crecido por el aumento de los precios de la construcción. Los presupuestos de 2024 no recogen ni un euro.

Para la Alcazaba se le pide 1,4 millones

El Ayuntamiento ha insistido en los últimos años en que la Junta debe destinar 1,4 millones de euros a inversiones en la Alcazaba para igualar los fondos que ya han aportado el Estado y el Ayuntamiento. Y, así, cumplir con el convenio que firmaron hace años para equiparar el esfuerzo y recuperar la alcazaba más grande de Europa. Faltan por recuperar, por ejemplo, las ermitas.

Río Guadiana

Aunque la Confederación Hidrográfica del Guadiana es un organismo estatal creado para gestionar el río, la Junta tiene competencias en especies invasoras y ha realizado pruebas en los últimos años para asfixiar el nenúfar mexicano. Se ha hablado de dragar el río, que requiere de un acuerdo entre Junta, Ayuntamiento y Gobierno. Y fondos. El mal estado del río a su paso por Badajoz es una queja insistente de los pacenses, pero no aparece ni un euro en las cuentas para este tramo.

Ampliar El nenúfar, en el río este verano, con el frío de invierno se agazapa en el fondo. HOY

Nuevo puente

La avenida de Elvas es el lugar donde más vivienda se está construyendo y está previsto que siga así. A estas se une el futuro barrio de Campus Civitas, aún en papeles, y el nuevo hospital de Quirón, pendiente de inicio. Se espera que la plataforma logística del Suroeste Europeo también incremente el tráfico desde la margen izquierda a la derecha. Y por eso el Ayuntamiento reclama el nuevo puente, que debe de ir entre el Real y el construido como parte de la Ronda Sur. El Ayuntamiento se lo ha solicitado de forma insistente a la Junta, pero no hay dinero para ello en 2024.

Faltan 37,4 millones para un tramo ya definido y aprobado

Hace casi dos años se inauguró el primer tramo de la Ronda Sur, entre el ferial y la carretera de Olivenza. Ya está diseñado y aprobado el siguiente trazado, entre la carretera de Olivenza y la de Valverde. Su coste es de 37,4 millones de euros. La Junta incluyó cuatro millones en las cuentas de 2023 mientras buscaba más fondos. El alcalde, Ignacio Gragera, pidió agilidad tras ganar las elecciones. Pero el gobierno de Guardiola ha eliminado la partida de 2023 y dice buscar nuevas fórmulas de financiación. Al no existir consignación, no pueden iniciar la licitación, que en estos casos suele ser larga. Por lo que las obras tardarán. Sí hay 400.000 euros para terminar de pagar los dos tramos que están en diseño y con los que se terminará el trazado.

Ampliar Único tramo abierto de la Ronda Sur, que une el ferial con la carretera de Olivenza. HOY

La Escuela de Idiomas y el centro de salud Los Pinos

La Junta es la titular de la mitad del Hospital Provincial desde enero de este año. La Diputación puso como condición que realizara las obras y le diera uso en un máximo de siete años. El reloj corre y, de momento, en 2024 no habrá dinero para este edificio. El anterior ejecutivo se comprometió a reformarlo para trasladar el centro de salud de Los Pinos y la Escuela Oficial de Idiomas. Pero en las últimas intervenciones han dejado ver dudas a esos usos.

Centro de Renovables

El alcalde recuperó el centro de energías renovables (Ciere) anunciado en 2005 y nunca realizado como una bandera a la que no estaba dispuesto a renunciar. Así se lo hizo saber a Fernández Vara en su primera reunión en 2021. Ahora, Guardiola tampoco lo ha incluido en sus cuentas.

La reforma del Materno y las tuberías del Universitario

El alcalde ha dicho estos días que las cuentas recogen ocho millones de euros para infraestructuras hospitalarias de la ciudad, aunque deben estar incluidos en una partida genérica. No aparece una consignación de forma específica para Badajoz, ni otra en exclusiva para ejecutar una reforma del Materno que está calculada en 15 millones de euros en 2020. El Día de Extremadura, la unidad de Oncohematología infantil recogió la Medalla. Pero no aparece dinero para esa reforma.

Este fin de semana se ha vuelto a hablar de tuberías rotas en el Universitario, para el que tampoco aparece una consignación.

Además, el Ayuntamiento ha reivindicado el centro de salud de Las Vaguadas, que no aparece. Ni tampoco otra para el centro de salud de Los Pinos, del que sí aseguran que buscan un traslado temporal hasta que tomen una decisión sobre el Hospital Provincial.

Ampliar Hospital Materno Infantil, donde hay una reforma planteada por 15 millones de euros. HOY

Otra residencia de mayores dentro de la ciudad

El Ayuntamiento ha reivindicado durante años que Badajoz cuente con una residencia de ancianos dentro del casco urbano para paliar la falta de plazas públicas y, además, para que estén cerca de sus familiares. Tampoco aparece. Ahora la Junta concierta plazas privadas para aumentar su capacidad o deriva a mayores a otros municipios. Sí aparecen 750.000 euros para terminar la reforma y ampliación de La Granadilla.

Más vivienda social

En la primera reunión que Gragera tuvo con Vara, le pidió más vivienda social por la alta demanda. Pero no aparece tampoco en estas cuentas. Aunque el Gobierno anunció la construcción de 117 pisos en Sancha Brava.

Más dinero para el Carnaval

«La Junta da 4.000 euros al Carnaval de Badajoz y 16.000 a la feria de la tortilla de Villanueva». Esa fue una de las quejas de Ignacio Gragera al proyecto de cuentas de 2023. Vara aceptó, durante la tramitación, incrementar la partida a 25.000 euros por ser Fiesta de Interés Turístico Internacional. En los números presentados estos días aparece la misma cifra, aunque el alcalde ha garantizado que Guardiola la aumentará vía enmienda.

Ampliar Comparsa Moracantana en el desfile del año 2022. HOY