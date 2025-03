Jorge Nogales, el policía extremeño que cautivó con sus fotos al jurado del Míster Internacional

Las fotos que Jorge Nogales (Talavera la Real, 1993) tenía publicadas en sus perfiles de Internet fue lo que cautivó al jurado del certamen Míster ... Internacional, que contactó con él para proponerle representar a Badajoz. Algo que tiene muy ilusionado a este deportista y amante de la moda y la belleza que vive en Madrid porque allí trabaja como Policía Nacional.

–Es Míster Badajoz, pero no es algo que haya buscado...

–Cierto, es una oportunidad que me ha llegado gracias a Internet y las redes sociales, ya que han sido los organizadores del certamen quienes me han elegido por unas fotos mías que vieron allí. Esto me ha servido para ser consciente del poder y el alcance que tienen las redes, que siempre las he utilizado a nivel personal.

–Entonces, ¿Son las redes un buen lugar de exposición?

–Siempre he publicado fotos mías que me hacía con le móvil o que me hacía algún amigo, no era nada preparado. Me gusta la moda y la belleza, me gusta cuidarme y es lo que he reflejado en mis perfiles de Internet. Desde que me eligieron Míster Badajoz sí he hecho sesiones de fotos profesionales y el alcance ha sido mayor.

–¿Le sorprendió que le propusieran como candidato?

–No me lo esperaba, pero no me lo pensé en ningún momento porque lo entendí como una oportunidad para sacar algo positivo y vivir la experiencia. De hecho me siento muy orgulloso de poder representar a mi provincia. Soy de Talavera la Real, pero mi vida está muy ligada a Badajoz. En esta ciudad jugaba al fútbol, salía de fiesta, me forme profesionalmente y viví el Carnaval con mi comparsa, Los Lingotes.

–¿En qué consiste la gala de Míster España y cómo se prepara?

–El certamen se celebrará en el mes de septiembre en Tenerife. Allí estaremos concentrados durante una semana los representantes de cada provincia. Habrá sesiones de fotos, pasarelas, pruebas físicas... También nos han pedido mostrar el traje de cada región, y por supuesto llevaré el traje del folclore extremeño. Estoy muy ilusionado y tengo muchas ganas de vivir todo eso.

–No tiene experiencia en pasarelas, ¿le pone nervioso?

–Para nada. Mis experiencias laborales me han hecho vivir muchas cosas. Antes de entrar a la Policía Nacional trabajé diez años en hostelería, en el restaurante de mi padre. También participé hace unos años en un campeonato de culturismo, que también es exhibirse ante un público, así que todo esto me ayuda a controlar cierta tensión.

–¿Cuánto hay de genética y cuánto de trabajo en su físico?

–Hay mucho trabajo. A mí me cambió la vida hace tres años cuando entré por la puerta de un gimnasio en Don Benito. Siempre he estado vinculado al deporte, de hecho estudié Ciencias del Deporte en Cáceres. Pero fue hace tres años cuando me lo tomé muy en serio y me cambió la actitud, la motivación, el físico... Me cambió la vida tanto que en mis vacaciones busco hoteles con gimnasio.

–Ha trabajado en la hostelería, ciencias del deporte, ahora es policía nacional...

–Sí, mi objetivo siempre fue la policía. Las oposiciones fueron muy duras, pero ahora tengo más metas. De hecho sueño con abrir mi propio gimnasio en Don Benito, que es donde quiero vivir, y ayudar a otras personas a que lleven un estilo de vida saludable. Sé que es complicado vivir de la belleza, pero sí se puede vivir del culto al cuerpo siempre que se complemente con cosas como la moda, o la formación.

–¿Le ha ayudado el físico a conseguir sus objetivos?

–Ahora la gente me pide que dé charlas motivacionales sobre fitness y yo esto nunca me lo había planteado. Todo es fruto del poder de convicción que te da tener una alta autoestima. Aún así creo que el bar de mi padre ha sido lo que más me ha ayudado en cuanto a carácter. Desde muy pequeño he estado cara al público y esto me parece positivo.

–¿Percibe la sociedad la belleza de manera diferente a como se hacía hace unos años?

–Sí, la esencia del míster ya no solo está en tener una cara o un cuerpo bonito. Ahora se busca más que sean personas con valores y que se preocupen por los problemas de la sociedad más allá de su físico.

–¿Cuáles son los valores que llevará al certamen?

–Me considero una persona muy perseverante, muy luchadora. Yo he luchado mucho por mi sueños y no me gusta que me digan que algo es imposible porque considero que hay que intentarlo. Soy trabajador y muy familiar, aunque vivo en Madrid voy mucho al pueblo porque me gusta estar con mis padres y mi familia.

–¿Cómo serán los meses que quedan hasta el certamen?

–De mucho entrenamiento, voy al gimnasio cinco días a la semana. Ahora me centraré más en la dieta y por lo demás solo me queda disfrutar.