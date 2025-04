Las Escuelas Deportivas de Badajoz pierden el baile y el boxeo por falta de monitores

Sin baile y sin boxeo. Hoy termina el plazo para inscribirse en las Escuelas Deportivas Municipales y algunos niños están decepcionados porque se han ... quedado sin el deporte que aspiraban a practicas. La FMD (Fundación Municipal de Deportes) ha anunciado que este curso no hay clases ni de boxeo ni de baile moderno debido a la falta de monitores de estas especialidades.

El anunció ha provocado la queja de las familias afectadas, que piden al Ayuntamiento de Badajoz que no renuncie a estos deportes y busque nuevos monitores. Es el caso de Mariola Ventura, que pretendía inscribir a su hija en baile moderno en el pabellón Hernán Cortés. «Me di cuenta al completar el formulario en la web que no me dejaba apuntarla y me he venido hoy a La Granadilla, a la inscripción presencial, por si era un error, pero no se puede. Se quedó sin baile», decía decepcionada ayer esta madre.

Mariola Ventura no entiende que se cancele el curso completo. «Pueden inscribir a los niños y buscar un monitor. Si no pueden empezar en octubre, que empiecen en noviembre, pero no entiendo que quiten todas las sedes y todos los horarios ¿No encuentran un profesor de baile en todo Badajoz?», reprocha esta afectada.

Junto con los usuarios de baile también se han visto afectados los que querían aprender boxeo. Este deporte se ofertó por primera vez en las Escuelas Deportivas Municipales en 2019 como una novedad estrella, pero igualmente la FMD ha informado que no está disponible por falta de especialistas.

Estos problemas suponen una reducción de plazas en las escuelas. En concreto se eliminan 54 vacantes de boxeo y 168 de baile. Además de los demandantes, también se ven afectados los colegios y centros deportivos que tenían estas actividades y las pierden. En concreto pierden boxeo tres sedes: el Cerro Gordo, el Cerro de Reyes y el pabellón Hernán Cortés. En el caso de baile se elimina de ocho sedes. Se trata de los colegios Luis de Morales, Nuestra Señora de Bótoa, Puertapalmas, San José de Calasanz, Santa Teresa y las Vaguadas. También se iba a impartir en el pabellón Hernán Cortés y en la asociación Aexpainba para sus usuarios.

Menos plazas de patinaje

Aunque no se pierde todo el deporte, la falta de monitores también afecta a patinaje. Se han perdido 154 plazas de esta disciplina en siete sedes por este problema. No habrá patinaje en los colegios Arias Montano, Luis Vives, Nuestra Señora de la Asunción, Nuestra Señora de Bótoa, Nuestra Señora de la Soledad, Sagrada Familia (Josefinas) y las Vaguadas. Ayer otra de las personas que acudió a hacer la preinscripción de forma presencial fue María José Santos. Ha solicitado una plaza de patinaje para su hija en el colegio Juan Vázquez y espera que entre porque su segunda opción era el Luis Vives y ha sabido que no está disponible. «Hay un montón de niños en patinaje, gusta mucho. Espero que no se quede fuera porque lleva muchos años y le encanta, pero si hay menos plazas, más niños fuera».

En total la eliminación de boxeo y baile y la reducción de patinaje supone la pérdida de 376 plazas en las Escuelas Deportivas Municipales. En un 7,7% del total de vacantes (4.473). Se trata de un descenso significativo en la oferta por la falta de monitores de estas especialidades.

La FMD anunció estos cambios cuando el proceso de preinscripción ya estaba en marcha, por lo que hay pacenses que han solicitado boxeo o baile y pueden llevarse una sorpresa desagradable. Antes esto el Ayuntamiento pacense informa en su web que los afectados pueden entrar de nuevo en su ficha de inscripción 'on line' y editarla para poder cambiar de horario o especialidad.

HOY ha consultado al Ayuntamiento de Badajoz su postura sobre las quejas de usuarios por la supresión de estos deportes. El Consistorio indica que dará detalles este jueves en la presentación oficial de las Escuelas Deportivas.

Este jueves es una fecha importante dentro del proceso de solicitud de estos deportes porque se cierra el proceso de preinscripción, tanto digital como presencial (solo se pudo hacer en persona ayer y hoy). La siguiente cita importante será este lunes 23 de septiembre cuando se llevará a cabo el sorteo de las plazas. El día 27 se conocerán las listas y las clases arrancarán desde el 3 de octubre.