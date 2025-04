La Escuela de Ingenierías cumple 50 años y lo celebra con actos hasta 2025

En la orla de la primera promoción de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura, en 1978, solo aparece una mujer de los 26 licenciados. ... Es Dolores Serrano, que después despuntó como empresaria y gestora. Desde 2017, el número de alumnas en Ingenierías no para de crecer en todos los cursos y ya son un 24% de los inscritos en todos los ciclos. Esto supone, indica el director de la Escuela, José Sánchez, que en primer curso son el 30%.

La incorporación de la mujer a los estudios de Ingeniería ha sido uno de los cambios que la Escuela ha experimentado en el campus de Badajoz desde que abrió. En 2025 la Facultad cumple medio siglo y refleja los cambios de la sociedad en este periodo. Para celebrar la efeméride y el crecimiento del centro de estudios, esta ha organizado un extenso programa de actividades que comenzó en la tarde de ayer con una inauguración. Se prolongarán hasta diciembre del próximo año. Habrá actividades académicas, charlas, actos deportivos, musicales, la creación de premios a alumnos de la Escuela y hasta un concurso de fotos y catas de vinos.

Una de las primeras medidas que desarrollaron fue la creación de una base de datos con antiguos alumnos, profesores, empresas y todo aquel que ha tenido contacto con la Facultad en estos años para que colaboraran. Supera las 500 personas.

Antonio Ramiro es uno de los primeros doce profesores que inauguraron la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, con las especialidades de Mecánica y Electricidad. En 1992 se creó la titulación de Ingeniería Industrial. Hoy existen cuatro grados de Ingeniería: Eléctrica, Electrónica y Automática, Mecánica y Tecnologías Industriales, más el máster. Hoy hay unos 1.100 alumnos entre todos los cursos.

Sus promotores y responsables están orgullosos de su trayectoria estos 50 años. En primer lugar, de que en 1975 acercaron la titulación a extremeños cuyas familias no podían afrontar mantener a hijos estudiando en Sevilla y Salamanca, que era donde más extremeños se graduaban. En segundo lugar, de colaborar en el desarrollo industrial de la región. No solo aportando profesionales de la tierra a empresas que requerían de estos especialistas, sino también de haber formado a ingenieros que después han sido empresarios y generadores de empleo. Y, en tercer lugar, de que su facultad sea hoy ejemplo de buena enseñanza. El ránking de Shanghai sitúa la Ingeniería Electrónica de la UEx como la mejor de España.

El director de la Escuela, José Sánchez, señala el papel que han tenido muchos profesores e investigadores en ese reconocimiento. La internacionalización de sus trabajos es una de las claves. «Ha sido por un compendio de cosas, de la calidad de la docencia, de la calidad profesional y la investigación que se ha ido desarrollando en este centro».

Las ingenierías, que históricamente han sido de las titulaciones con mayor grado de empleabilidad, pasan ahora también por un momento dulce en la región. «Si siempre ha sido una carrera demanda, últimamente, más. Ha llegado un nivel que no podemos atender las ofertas de empleo que se nos ofrecen. La empleabilidad es superior al 100% dentro de sus prácticas, incluso con compromisos de contratos después», indica el director de la Escuela.

Sus alumnos despuntan. Francisco José García logró a finales de 2023 el VIII Premio de Accesibilidad Universal y Diseño para todos, que entrega el Consejo Extremeño de la Ingeniería Técnica Industrial (Cexeti) y Apamex, con la colaboración de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura e Iberdrola.

Lo ganó con 'Hermes', una silla de ruedas que se puede guiar por voz y que el estudiante diseñó con su trabajo de fin de grado. Francisco José García está hoy trabajando en Alemania desarrollando este producto y otros dispositivos relacionados con la accesibilidad.

Este es uno de los campos que ha abierto un nuevo mundo laboral para los ingenieros y que resulta atractivo para muchos alumnos por el componente social que conlleva. «Aunque Ingeniería ha sido siempre una titulación demandada, ahora más por todos los retos que tiene la sociedad: el energético, de sostenibilidad y otros como la atención a personas con discapacidad. En Extremadura hay muchas empresas que desarrollan muchos proyectos y sí hay contratos de ingenieros para todos», indica el director de la Escuela.

Una titulación versátil

«La titulación de Ingeniería es versátil, vale para todo. Están en todos los ámbitos: industria, docencia, seguros... Es un profesional válido para todo. Cuando me encuentro con antiguos alumnos, los hay que trabajan en la Junta, en el Estado, en la empresa privada, los que hay que tienen su propia industria... Hay muchos autónomos y la escuela ha sido de mucho prestigio», explica Antonio Ramiro, uno de los primeros profesores y ya jubilado.

Y eso, señalan los dos, va calando y los alumnos no paran de crecer. Incluso ahora que la Universidad nota el descenso de matrículas por la bajada de la natalidad, la Escuela subió el 40% el número de solicitudes para el curso 2023-2024. Este verano han registrado otro 16% más. «Esto no ha sido gratis. No es que Ingeniería esté de moda, sino que llevamos varios años implementando programas para difundir el tejido industrial entre estudiantes de instituto y de Formación Profesional», indica el director.

Convocan a los estudiantes de últimos cursos, los invitan a sus instalaciones, les muestran la Facultad y pueden participar en talleres donde prueban los aspectos más prácticos de los estudios. El curso pasado registraron más de mil nuevos estudiantes, de los que esperan que bastantes se conviertan en sus alumnos.

«Esto tiene también que ver con la reputación de la Escuela», dice con satisfacción el director del centro que cumple cinco décadas formando ingenieros cien por cien extremeños.