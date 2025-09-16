La Escuela de Artes y Oficios de Badajoz iniciará el curso en octubre en San Agustín Solo quedan unos trámites administrativos para iniciar las clases tras un año de parón en este centro debido al retraso en la obra

Natalia Reigadas Badajoz Martes, 16 de septiembre 2025, 21:02 Comenta Compartir

Pintura, escultura, joyería o moda entre otras especialidades. Badajoz recuperará en unas semanas las clases en uno de sus centros educativos emblemáticos. La Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí recuperará sus clases en octubre en su nueva sede, el antiguo convento de San Agustín.

La escuela recuperará la actividad tras un curso sin clases debido al retraso en las obras de la nueva sede. En principio el curso 2024/2025 se iba a celebrar en el nuevo edificio de la calle Chapín, pero la reforma no había terminado, por lo que el retraso inicial se convirtió en un año en blanco que han lamentado numerosas veces los alumnos. Hay 250 estudiantes afectados.

El curso 2024/2025 la escuela no tuvo actividad, lo que dejó sin clases a 250 estudiantes que estaban matriculados

Con la llegada de septiembre en este 2025 ha vuelto la incertidumbre porque no se ha publicado la fecha de inicio de curso. Sin embargo ayer el Ayuntamiento de Badajoz indicó a HOY que será en octubre. Esta semana se ha celebrado una reunión de trabajo con los responsables de la Escuela de Artes y Oficio y representantes municipales para ultimar los detalles.

Desde el Consistorio pacense indican, eso sí, que «aun no hay fecha concreta». «Se está a la espera de pequeños detalles de obra y administrativos», añaden.

Sin noticias desde mayo

Para los estudiantes de la Escuela de Artes y Oficios será un alivio tras meses sin novedades. La última notificación oficial en la web de este centro es de mayo, cuando se informó de la apertura del plazo de matriculación que fue del 19 al 28. El centro ha explicado en varias ocasiones a sus estudiantes que se reservan las plazas del curso 2024/2025 que no se ha llevado a cabo para los que deseen llevarlo a cabo entre 2025 y 2026.

Tanto los que repitan en el centro tras un año de parón como los nuevos estudiantes tendrán la oportunidad de estrenar unas instalaciones

Las especialidades

La matrícula de la escuela Adelardo Covarsí cuesta 138 euros para sus distintos cursos. En concreto hay especialidades de dibujo, pintura al óleo y colorido al agua. También hay tres especialidades distintas de escultura: modelado, talla y procedimientos escultóricos con metal (Pemet). Así mismo hay joyería y diseño de moda.

La obra de rehabilitación del antiguo convento ha costado 2,2 millones de euros más 450.000 para amueblarlo. La sede de la escuela en el Palacio de Godoy se había quedado pequeña. Es este edificio Adelardo Covarsí ocupaba 1.139 metros cuadrados y ahora tendrá 1.981 metros cuadrados de aulas y otros 781 de zonas al aire libre.

Con el cambio la escuela pasará de tener siete a doce aulas, una por cada una de las especialidades artísticas. Además contará con un espacio para la formación teórica y otro para la realización de proyectos conjuntos. Habrá zona de exposiciones y se espera que el espacio, especialmente el claustro, se habrá a los vecinos en general. También se han construido un edificio anexo que incluye un almacén, aseos y ascensor para poder hacer accesibles las plantas de este antiguo convento.