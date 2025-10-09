Endesa renueva la red eléctrica de cuatro pedanías de Badajoz y el semillero de empresas La compañía ha invertido 1,2 millones de euros en un plan que actuaciones que ha durado cinco años

R. H. Jueves, 9 de octubre 2025, 12:37 Comenta Compartir

Con el despliegue de casi 20 kilómetros de cableado nuevo y otras actuaciones, Endesa ha concluido un plan especial de refuerzo de la red eléctrica en las pedanías de Gévora, Valdebotoa, Novelda y Sagrajas, así como en el semillero de empresas, situado en la carretera de Cáceres, la N-523.

Esl despliegue de la nueva infraestructura eléctrica ha durado cinco años y ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros. La compañía detalla que ha puesto en servicio dos nuevas líneas de media tensión de 20 kilovoltios, «una para Gévora y otra para Novelda y Sagrajas».

MÁS INFORMACIÓN Red Eléctrica alerta de variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico

En este caso se han tendido «6,2 kilómetros de cableado nuevo subterráneo y aéreo para conectar estas nuevas instalaciones dotadas de la última tecnología», explica la compañía en nota de prensa. Asimismo, ha reforzado otras tres líneas de media tensión -también de de 20 kilovoltios- a lo largo de 13,5 kilómetros entre Valdebótoa y diseminados de Gévora, Valdebotoa y Sagrajas.

Además, se han construido un nuevo centro de transformación en Valdebótoa y un centro de seccionamiento en la capital pacense.

Integrar las energías revovables

La realización de todas estas nuevas infraestructuras, que benefician a más de 5.100 habitantes, ha necesitado la coordinación con las instituciones locales, destaca Endesa. Estas obras forman parte del Plan de Inversión de e-distribución para Badajoz, orientado a la renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas pacenses, «con el objetivo de reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables».