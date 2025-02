Endesa invertirá 600.000 euros en tratar de acabar con los apagones en las pedanías de Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Martes, 14 de diciembre 2021, 07:04 Comenta Compartir

Ángel Andreo es estudiante en la Universidad de Extremadura en Badajoz y vive en las Casas Aisladas de Gévora. De forma habitual, la luz se va en su casa. En ese momento no solo se queda sin iluminación, no puede trabajar porque no funciona Internet y, como su agua procede de pozos, tampoco tiene suministro, ya que no funcionan las bombas.

«Yo recuerdo este problema toda mi vida, siempre ha sido así. En verano y en invierno tenemos apagones constantemente», se lamenta Andreo, que es el portavoz de una plataforma que une a los poblados de Badajoz. La crearon el pasado mes de julio y han decidido protestar por uno de los problemas que más complica el día a día en las ocho pedanías, que suman 7.846 vecinos según el último padrón municipal.

Endesa, responsable del suministro eléctrico en estas zonas, reconoce que hay incidencias, pero asegura que no todas depende de esta empresa. En el último mes, por ejemplo, indican que ha habido dos averías solucionadas por sus técnicos, pero otras han sido particulares o fruto de actos vandálicos.

Sin embargo, desde Endesa anuncian que tienen previsto realizar una inversión de 600.000 euros en mejorar las instalaciones de estas áreas con el objetivo de reducir o eliminar este tipo de averías. En concreto van a instalar una nueva línea de media tensión de ocho kilómetros y un nuevo centro de distribución. También van a mejorar las infraestructuras ya existentes.

En los poblados aseguran que las instalaciones están anticuadas y que, cuando hay averías, se estropean sus electrodomésticos

Desde la empresa aseguran que ya han presentado estos planes de reforma a los ayuntamientos pedáneos para su conocimiento.

Sin embargo, el descontento continúa en los poblados pacense. De hecho, ayer los alcaldes pedáneos de Gévora, Petra Samino, y de Valdebótoa, Francisco José Elías, presentaron una solicitud para que los vecinos afectados se concentren el próximo jueves ante la sede de la Junta de Extremadura en la avenida de Huelva para exigir una solución. Contaron con el apoyo del concejal delegado de los poblados, Alejandro Vélez.

Sin calefacción

En un comunicado, los vecinos aseguran que el invierno es especialmente duro porque muchas noches se quedan sin calefacción y las temperaturas rozan los cero grados. «Tenemos a ancianos de 90 años sin luz por la noche con temperaturas extremadamente bajas, es lo más grave de esta situación. Hay personas mayores y niños que necesitan máquinas de oxígeno y aerosoles para dormir, y sin luz no pueden funcionar», se lamenta Ángel Andreo.

La plataforma de vecinos asegura que las averías «suponen una flagrante violación de nuestros derechos como ciudadanos del siglo XXI, y son una muestra más del abandono generalizado al que todas las administraciones y partidos políticos someten a los habitantes de las ocho pedanías».

«Exigimos que se respeten nuestros derechos y se garanticen los suministros básicos. No somos ciudadanos de segunda. Las pedanías deben tener el mismo trato que cualquier otro barrio de Badajoz. Sumamos más habitantes que otros barrios como Valdepasillas, Cerro Gordo, Suerte de Saavedra, Pardaleras, Antonio Domínguez o Las Vaguadas», reivindican.

Por otra parte, denuncian que los cortes de luz no solo son una molestia en su día a día, sino una carga económica, especialmente para los pequeños negocios que están instalados en estos poblados. En las casas, además, muchas veces pierden la comida que tienen refrigerada y, en ocasiones, los cambios de tensión averían los electrodomésticos de las viviendas.

«En plena crisis del sistema energético, lanzamos un llamamiento urgente a todas las administraciones para que mejoren las líneas de suministro eléctrico para todas las pedanías y que se refuerce el mantenimiento de la red eléctrica. Los cortes deben acabar de inmediato», concluyen.