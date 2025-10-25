HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una encuesta recogerá la percepción de la igualdad de género en la provincia

Redacción

BADAJOZ.

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

La Diputación de Badajoz, a través de su Área de Igualdad, pondrá en marcha una encuesta de opinión con el objetivo de conocer de forma precisa cómo percibe la ciudadanía la igualdad de género en la provincia.

Se trata de una iniciativa pionera en el ámbito provincial que busca fortalecer las políticas públicas desde la escucha activa y el análisis riguroso de la realidad social, ha indicado la Diputación en una nota de prensa en la que ha detallado que el estudio contempla el diseño metodológico, la recogida de datos, su análisis y la elaboración de un informe final que servirá como base para futuras estrategias en materia de igualdad.

La diputada delegada del Área de Igualdad, Lourdes Linares, ha subrayado a este respecto que la institución provincial apuesta por una igualdad «real y efectiva», y que, para ello, es «imprescindible escuchar a la ciudadanía». Así, esta encuesta les permitirá evaluar la eficacia de las políticas y detectar nuevas necesidades, «siempre desde una perspectiva inclusiva y participativa».

