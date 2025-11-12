El Encuentro de ciudades por la movilidad sostenible regresa a Ifeba

Redacción BADAJOZ. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El VIII Encuentro de ciudades la seguridad vial y la movilidad sostenible tendrá lugar los días 27 y 28 de noviembre en Ifeba centrado en cuatro ejes temáticos entre ciudades humanas, seguras e inclusivas; ciudades inteligentes y tecnológicas; movilidad logística, laboral y turística; y cambios culturales, movilidad compartida y cambios normativos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) y la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP), con la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz, organizan esta cita consolidada como un espacio de referencia nacional para el debate, el intercambio de experiencias y la cooperación entre administraciones y actores locales, comprometidos con un modelo de movilidad más segura, sostenible e inclusiva.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y el jefe provincial de Tráfico, José Luis Capilla, presentaron ayer este evento que ya se celebró en la ciudad en 2016 y que en esta ocasión lleva como lema ‘Transformando la movilidad desde lo local’ para poner en valor las actuaciones que están realizándose en las ciudades en pro de la seguridad vial y la movilidad.

Gragera agradeció la confianza depositada en la ciudad, que se convierte en la única del país que ha sido sede en dos ocasiones de este evento, con el que se reafirma el papel que Badajoz desempeña como referente en materia de seguridad vial, planificación urbana y movilidad sostenible.

Sobre este tipo de encuentros, explicó que han contribuido a fortalecer el papel de los municipios como agentes «clave» en la mejora de la seguridad vial y en la transformación de la movilidad urbana.