La empresaria de 25 años Nerea Pérez representará a Badajoz en Miss Mundo España

La joven es la actual Miss Mundo Badajoz 2025, que próximamente representara a la provincia en el certamen nacional de Miss Mundo España

Irene Toribio

Irene Toribio

Martes, 14 de octubre 2025, 14:16

Comenta

Es modelo, actriz y empresaria, y es que Nerea tiene su propia marca de ropa. A sus 25 años, esta joven natural de Don Benito lleva las riendas de Regina Collection, una firma de moda femenina centrada en la elegancia, la sensualidad y el empoderamiento femenino. «Regina significa reina en latín, y esa es justamente la esencia que quiero transmitir», explica Nerea Pérez Nieto, conocida como Nery Peniet.

Junto a su marca desfiló, por segunda vez, en la última edición del famoso desfile Don Benito Desfila Fashion Day. «Cuando una mujer se viste desde la seguridad, desde la belleza interna que quiere proyectar, algo cambia. Y mi deseo con Regina es que cada prenda sea un acto de poder y amor propio», afirma su fundadora.

Y ese empoderamiento, precisamente, lo llevará consigo hasta el certamen nacional de Miss Mundo España bajo la banda de Miss Mundo Badajoz. «Extremadura son raíces, es orgullo, es historia y también futuro. Y representarla es un verdadero honor», afirma.

Nerea, que representa a Badajoz en el reconocido certamen, ha estudiado arte dramático, trabajo social y actualmente, psicología clínica. Además, ha publicado su primer libro sobre sanación emocional, lidera un proyecto social con víctimas de violencia mientras continúa formándose como futura psicóloga.

«Representar a Badajoz en Miss Mundo España es mucho más que llevar una banda con el nombre de mi provincia. Es llevar conmigo las raíces que me vieron crecer, la fuerza de una tierra que enseña a resistir, a soñar y a hacerlo con humildad. Es representar a las mujeres extremeñas: auténticas, valientes, trabajadoras y llenas de corazón»., nos cuenta Nerea.

«Doy cada paso con orgullo y el alma puesta en mi tierra»

Nerea Pérez

Para ella, este camino no es solo una competencia, «es una forma de mostrar que la belleza también puede ser propósito, arte y conciencia» en el que cada paso lo da «con orgullo, con el alma puesta en mi tierra y con la ilusión de poder dejar una huella que inspire».

Nerea lo tiene claro: «Badajoz es mi origen, mi impulso y mi hogar y llevar su nombre a un concurso de tal importancia y repercusión, es uno de los mayores honores de mi vida».

