50 empleos pendientes de la entrada a un área de servicio en Badajoz

«Señor alcalde, tengo varias preguntas sobre un expediente de Urbanismo, relativo al área de descanso Seyma Park SL a construir en la rotonda de ... Leroy Merlín». Así arrancó una intervención el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, en el último pleno en el Ayuntamiento de Badajoz. Planteó los problemas que tiene para salir adelante un proyecto que plantea la creación inicial de 50 empleos en un complejo que contará con una gasolinera, tienda, zona de hostelería similar a la que existe en El Culebrín (Monesterio) y área de descanso vigilado para camioneros. La inversión asciende a 5 millones de euros.

En 2010, la familia pacense Moreno Cuevas adquirió 70.568 metros cuadrados muy cerca de Leroy Merlín. La parcela se ubica entre la A-5 y el Nevero, en la carretera de Campomayor.

Hace trece años comenzó una iniciativa que no termina de salir adelante. Los propietarios llegaron a denunciar a la Junta de Extremadura para que ésta permitiera crear un área de servicio en suelo rústico. Lograron la calificación urbanística que lo hacía posible tras una sentencia del TSJEx. Entonces, en 2019, parecía que el proyecto había salvado el mayor de los escollos. Pero desde noviembre de 2021 están pendientes del Ayuntamiento.

Este verano lograron la licencia de obras sobre el proyecto básico. Pero Urbanismo la dejó en suspenso a las pocas semanas, después de que los promotores hubieran liquidado la licencia de obras. Pagaron más de 400.000 euros, entre el ICIO y el canon urbanístico por pasar el suelo de rústico a urbano, entre otros conceptos.

El problema se encuentra en las entradas que se va a dar al área de servicio en un terreno que hoy es un solar.

Los primeros trámites que los promotores presentaron en el Ayuntamiento hace años planteaban el acceso al futuro complejo desde la rotonda de la A-5, a través de un vial, porque en ese momento era posible. El Consistorio envió esa petición a la Junta, que es la competente en las calificaciones urbanísticas, pero durante su tramitación, recibieron la negativa del Ministerio de Fomento. La Ley de Carreteras cambió entre uno y otro trámite y en 2017 lo impedía. Los promotores presentaron entonces una alternativa que partía de la carretera de Campomayor e incluía la construcción de una rotonda. Fue esta última la que salió adelante.

cerca de la plataforma logística y Amazon

Los promotores avanzaron esta primavera los trámites en Urbanismo, de manera que presentaron el proyecto básico para lograr la licencia básica de obras. Urbanismo se la concedió y los promotores la liquidaron.

Entonces anunciaron en HOY su intención de iniciar las obras este mismo año, confiados en que habían solventado los escollos. Incluso tenían las negociaciones avanzadas con los operadores que iban a gestionar la gasolinera y los servicios de hostelería. Y un plan de obras que recoge tres fases, por lo que el empleo iría creciendo.

Sin embargo, se sorprendieron semanas después, cuando recibieron el anuncio de la revocación de ese permiso de obras. Los promotores alegaron, pero no han recibido respuesta hasta que esta semana les han notificado la caducidad del expediente de revocación de licencia y les han informado de que abrirán otro.

Urbanismo advierte que el enlace de la carretera de Campomayor con la futura área de servicio atraviesa una zona recogida como zona verde en el Plan General de la ciudad, algo que está prohibido en el urbanismo local.

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, explica el cambio de parecer del Ayuntamiento. «En principio no vimos el cambio que se había hecho entre el documento de la calificación rústica y el proyecto básico al que dimos la licencia. Por eso, una vez que los técnicos municipales advirtieron la modificación se decidió dejar en suspenso», señala. El objetivo municipal, asegura, pasa por buscar una alternativa porque al Ayuntamiento no le gustaría que se perdiera una inversión de este tipo, pero Urueña admite que es complicado.

Entre otras cosas, porque la parcela donde realizarán el área de servicio está rodeada por zonas verdes en el planeamiento, informan otras fuentes relacionadas con la iniciativa. El abogado de los promotores, por su parte, asegura que Urbanismo ha permitido cruzar futuros jardines en otros casos y que la normativa lo permite para complementar el sistema viario.

Tercera propuesta

Hay una tercera propuesta sobre la mesa, que consiste en darle entrada a la futura área de servicio por una franja de suelo que es de titularidad municipal y que no está prevista en el planeamiento local como zona verde. Pero como no hay solución sin problema, en este caso no cabe un carril de desacelaración. Por lo que tiene que recibir el visto bueno de Fomento.

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, señala que todos los inconvenientes que se encuentra el proyecto en Urbanismo son técnicos o jurídicos. Pero no de carácter político para que un concejal lo presente en el pleno, como hizo Alejandro Vélez el 31 de enero. Este insistió este miércoles en sus dudas en una rueda de prensa.

El dato 28.400 Vehículos potenciales de repostar en las instalaciones es el dato que aparece en los estudios del negocio en base a los datos del Ministerio de Fomento, que registró 18.691 vehículos al día en 2015, y las cuentas de la estación de servicio Leo. Esos números crecerán con la apertura de Amazon este año y el desarrollo de la plataforma logística.

La ubicación del área de servicio ha quedado entre el polígono industrial El Nevero, la plataforma logística y la A-5. Es un lugar estratégico donde se prevé un incremento del tráfico por la plataforma. Sobre todo, de Amazon, que prevé un tráfico diario de 600 camiones y que ha llevado a la Junta a desdoblar parte de la carretera de Campomayor.

Los promotores declinan la posibilidad de hablar sobre el proyecto. Pero uno de los socios lo hizo en un encuentro de la Cámara de Comercio con la presidenta del PP regional, María Guardiola, en septiembre pasado.

«Soy Diego Pérez, socio del proyecto Seyma Park con un proyecto entre Leroy Merlín y la autovía. Hemos podido tirar para adelante gracias a ganar una sentencia contra la Junta de Extremadura, ahora está paralizado en el Ayuntamiento. Somos gente de Badajoz que queremos apoyar a la ciudad, vamos a hacer una inversión de más de 5 millones de euros que va a generar más de cien puestos de trabajo en la ciudad y la verdad es que estamos disgustados porque la administración tiene paralizado de diferentes maneras el proyecto».

Han pasado cinco meses desde esa intervención y los promotores han continuado presentando documentos. Incluso la solicitud de la licencia de obras definitiva con el proyecto de ejecución para comenzar el movimiento de terreno. Pero, de momento, siguen a la espera.