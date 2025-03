Elvas sí convocó a Gragera a la visita de la ministra a la plataforma logística

La cámara municipal de Elvas convocó al alcalde, Ignacio Gragera, a la visita que realizó la ministra portuguesa de Cohesión Territorial, Ana Abrunhosa, a ... la plataforma logística del Suroeste Europeo el miércoles por la tarde.

El encuentro de la ministra con los consejeros extremeños Leire Iglesias y Rafael España en el recinto industrial provocó las críticas del alcalde pacense. Gragera consideró una deslealtad del gobierno extremeño con la ciudad y su máximo representante que no le hubieran citado.

Este viernes, el candidato socialista, Ricardo Cabezas, le acusó de mentir y aseguró que el Ayuntamiento había confirmado la presencia de Gragera a la cámara elvense.

Cabezas aseguró que la visita de Ana Abrunhosa surgió porque el alcalde de Elvas y el gobierno portugués quieren conocer la plataforma logística porque van a crear un polígono industrial en la localidad portuguesa. Por eso fue el gobierno portugués el que se puso en contacto con la Junta y con Avante, la empresa pública que gestiona el suelo industrial extremeño.

Según Ricardo Cabezas, la administración extremeña pidió a la cámara municipal de Elvas que invitara al alcalde de Badajoz, dado que la visita es a iniciativa suya, y dan por hecho que cumpliría con la petición.

Desde el Ayuntamiento confirmaron ayer que la tarde del martes recibieron un correo de la Cámara de Elvas para asistir a una visita en Badajoz. Defienden que su crítica estaba dirigida a la Junta de Extremadura, dado que consideran que al ser un acto en suelo extremeño, debía ser el Gobierno regional quien realizara la invitación formal.

El candidato del PSOE desveló que Gragera recibió el documento y que alguien del Ayuntamiento confirmó su asistencia. Por eso afirma que «a conciencia, Ignacio Gragera no se presentó». «El desleal es él, el que quiere jugar en campaña en estos términos de manera sucia es él. Aquí se demuestra que el cargo le viene grande y que se toma esto como un juego. Pero representar a la ciudadanía es algo muy serio y no se puede andar con embustes», aseveró.

El propio Cabezas dijo haber recibido la invitación de la cámara de Elvas como vicepresidente de la Diputación. Aunque poco después se pusieron en contacto con él de nuevo para decirle que se habían equivocado y que estaba dirigida al alcalde y a los portavoces de la oposición. Cabezas lo es por parte del PSOE.

«No quise ir porque pensé que Gragera iba a jugar con esto y no quería aparecer en la foto», argumentó.

En sus quejas, el alcalde de Badajoz recordó que no era la primera vez que la administración socialista le impedía acudir a un acto relevante en la ciudad. Apuntó al 27 de marzo, cuando la ministra de Justicia, Pilar Llop, visitó los futuros juzgados de la ronda norte y a él le avisaron con tan poco tiempo que no pudo asistir. Sobre esto, Cabezas subrayó que se le avisó con tiempo para cambiar un pleno previsto para ese día, pero que no quiso.