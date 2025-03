Elena Álvarez: «Escribo sobre los períodos desconocidos de la historia»

En un viaje a Alemania Elena Álvarez (Olivenza, 1994) descubrió la capilla Palatina en el interior de una catedral gótica en Aquisgrán.

Lo que fue ... el viaje de unas vacaciones se convirtió en germen de su cuarta novela. 'La hija de la novicia' aborda la historia de una niña que quedó huérfana en extrañas circunstancias en la Alemania del año 874, y que presenta estas semanas.

–Volvió de su viaje con un libro en la cabeza ¿Qué le inspiró?

–En ese viaje descubrí la capilla Palatina, que fue fundada por Carlomagno. Salí maravillada de la visita porque es preciosa y muy antigua. Su origen coincidía con un periodo de la historia interesante y yo escribo sobre cosas que me llaman la atención y que pueden dar lugar a una buena trama, y es lo que ocurre aquí.

–¿Qué descubrirá el lector en La hija de la novicia?

–Las partes desconocidas de la Historia son para mí la semilla perfecta para mi relato. En mis investigaciones para escribir el libro ambientado en la capilla Palatina encontré que a la muerte de Carlomagno, su hijo Ludovico expulsa a todas las mujeres de la corte para evitar que cualquier posible hijo del emperador le arrebatase a él el trono, y ahí creé la novela.

–Este es el contexto ¿pero la trama de que trata?

–La historia comienza en base a la realidad que vivieron las damas de la corte de Carlomagno. Mujeres escondidas en conventos y monasterios. Justo ahí empieza mi relato, donde la protagonista se ve envuelta en la misteriosa muerte que sufre una dama tras dar a luz en un monasterio. Y ella tendrá que salvar a la niña recién nacida y descubrir que pasa a su alrededor.

–Más allá de viajar la novela histórica requiere documentación.

–El viaje me ha permitido hacer la novela, pero con la documentación la he construido. Es un proceso lento, comencé a escribir en 2021, los hechos históricos me sirven para situar los personajes, y a medida que avanzaba en la historia necesitaba saber como se vestían, cómo eran las casas de la época. La documentación es constante.

–Su última novela estaba ambientada en la Guerra Mundial ¿Por qué ahora la Edad Media?

–Es una etapa de la que no se conoce mucho, sobre todo de la primera etapa y Carlomagno quien implantó el feudalismo, le preocupaba la educación. Son detalles interesantes para el lector y es curioso que a través de una novela se pueda aprender.

–¿Dónde está la ficción ?

–Toda la trama es ficción. Los personajes son inventados, conocemos el contexto histórico. En él se desarrollan muchas pequeñas historias, nosotros no tenemos el testimonio de todas las vidas que se han vivido a lo largo del tiempo y esta podría haber sido una de ellas. Me gusta escribir sobre la gente de a pie, no de grandes batallas, ni reyes; pero sí de como la Historia afectan a la vida de la gente de la calle, como hago en mi novela con la novicia.

–Escribirás sobre nuevos temas

–Me gusta la novela histórica, hay tantas culturas en el mundo y tantos países y pequeñas historias. Pero esto no quiere decir que no me atreva con otras cosas.

–Es graduada en Turismo, ¿Qué te llevó a decantarte por esto para compaginarlo con la escritura?

–Estudie turismo porque sabía que vivir de escribir iba a ser complicado. Vender libros es difícil y el porcentaje que nos llevamos los autores por cada libro vendido es muy pequeño porque intervienen muchas personas en el proceso. Es complicado una dedicación exclusiva.

–Pero es su segunda novela con la editorial Plaza y Janés...

–Para mí fue un salto importante porque empecé publicando con una editorial muy pequeña, con una tirada de ejemplares menor. Pero me permitió llegar a los institutos con mi primera novela, 'Cuando la luna brille', y fue una experiencia maravillosa. Con Plaza y Janés la tirada de libros es mayor. Publiqué con ellos mi novela anterior, 'Un elefante bajo el parasol blanco', y estoy encantada de trabajar juntos porque cuidan todos los detalles.

–¿Están los lectores extremeños comprometidos con la lectura?

–En los colegios sí se fomenta mucho en la lectura, a los profesores les preocupa y hay una oferta de literatura infantil maravillosa. Me he dado cuenta en las ferias del libro que a los extremeños nos gusta mucho leer a autores de la tierra, y eso es maravilloso, porque aquí tenemos mucho talento y hay que valorarlo. Pensamos que hoy día con Netfilx la gente se entretiene pero hay mucha gente que prefiere leer.

–Dice que gustan mucho los autores extremeños... ¿Qué situación atraviesan los autores?

–Depende mucho de la editorial con la que publiques, pero lo más difícil es llegar a los lectores porque se publican muchísimos libros todos los días. De hecho, la mesa de novedades de las librerías se renuevan cada semana.

–¿Las plataformas online os ayudan a llegar a más público, o preferís vender en librerías?

–Hay mucha venta por Internet y el libro digital es una realidad que no podemos obviar, pero mi experiencia dice que donde más se vende es en las librerías y a nosotros es lo que nos confirma que nuestro libro está llegando al público que tiene que llegar.

–Al público que tiene que llegar... ¿Escribe pensando en el lector?

–No escribo pensando en lo que más va a gustar o lo que está de moda. Hay que escribir sobre lo que te gusta o apasiona porque eso se nota a la hora de transmitir, pero hay que tener en cuenta que es lo que busca el lector. 'La hija de la novicia' es de misterio y yo he tenido que planificar cuando dar las pistas al lector para que esté enganchado a la historia.

–Aunque la novela acaba de salir al mercado, ¿tiene nuevas historias en mente?

–A ver, lo primero es la promoción de 'La hija de la novicia', que presento estos dáis. Pero sí, tengo ya otras cosas en mente pero todavía no he decidido qué etapa abarcar, me atrae mucho Japón, pero también Portugal... Me gusta escribir sobre los periodos desconocidos de la historia, no descarto hacerlo de Extremadura.

–¿Cuáles son sus aspiraciones como escritora?

–Ojalá poder vivir sólo de escribir. Pero mientras tanto aspiro a seguir escribiendo y disfrutándolo y sintiéndome cómoda con las historias que escribo.