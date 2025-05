Educación espera abrir la Escuela de Idiomas en el Provincial en enero de 2030

El patio central de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) sirgió ayer de lugar de encuentro entre compañeros, familiares y amigos de Maribel Alvarado. ... La docente y directora de la escuela durante más 30 años falleció de manera repentina en junio, justo el día que comenzaba su jubilación.

Lo que fue un duro golpe para la escuela y su familia ayer se convirtió en un emotivo acto que sirvió para recordar a Maribel y poner una placa con su nombre en uno de los patios del edificio de idiomas.

«Sabíamos que ella no era muy partidaria de este tipo de homenajes pero hemos pensado dedicarle este espacio por su labor, porque se lo merece y porque nosotros necesitamos canalizar este sentimiento de pérdida», contaba la actual directora del centro, Isabel Mena.

Con la música de unos violines sus compañeros quisieron recordar a la que ellos llaman «el alma de la escuela», y lo hicieron a través de unas palabras y de una reivindicación. «Deseo que algún día se haga realidad el sueño de Maribel y su escuela algún día tenga un nuevo emplazamiento», decía en su intervención el director general de FP, Innovación e Inclusión Educativa de la Junta, Pedro Pérez.

Él fue el encargado de arrojar esperanza al proyecto por el que Maribel llevaba años luchando para conseguir llevar la escuela a un edificio en el que disponer de más espacio.

«Actualmente el nuevo proyecto de la escuela está en fase de licitación por un valor de 13 millones de euros, se empezará a ejecutar en abril de 2027 y esperamos poder abrir en enero de 2030», afirmó.

Como publicó HOY, el Consejo de Gobierno de la Junta autorizó al SES el pasado 26 de noviembre, a contratar la redacción del proyecto de las obras de construcción de centro de salud y escuela de idiomas, ya que ambas estarán en una parte del Hospital Provincial.

La Diputación de Badajoz cedió la mitad del inmueble a la Junta, que se encuentra muy deteriorado estructuralmente. Las obras supondrán prácticamente una reconstrucción del área que carece de protección patrimonial.

Se trata de 9.843 metros cuadrados que la Junta debe rehabilitar en un plazo máximo de siete años. Una vez que pase el plazo, y si no ha ejecutado las obras, deberá reintegrarlo al patrimonio provincial. Teniendo en cuenta esa condición, tanto la Escuela Oficial de Idiomas como el centro de salud de Los Pinos deben abrir en el edificio histórico como muy tarde en 2031 porque el traspaso de la titularidad se hizo efectivo en junio de este año. Es efectivo durante 75 años.

Tanto la Escuela Oficial de Idiomas como el centro de salud de los Pinos tienen problemas en sus actuales ubicaciones. La escuela carece de aulas para personas con movilidad reducida y de espacio suficiente para atender a todos los alumnos, mientras que el centro de salud tiene grietas a la vista desde 2018.

Homenaje

Ayer, el director general de FP invitó a los compañeros de la antigua directora a trasladar el alma de Maribel al nuevo centro.

«Os pido a los compañeros que antes de marcharos metáis el aire que hay aquí en un bote y el día que lleguéis a la escuela nueva lo abráis, porque con la elegancia de lo intangible comenzará una nueva etapa en la escuela de Maribel», subrayó.

Un proyecto en el que Alvarado ya había perdido la fe, así lo recuerda su compañera Isabel, que apunta que darle el nombre de Maribel al patio de la EOI es un enlace con el reclamo que ella siempre tuvo para conseguir un edificio nuevo en el que dar cabida a los más de 2.000 alumnos que tienen actualmente. «Queremos que su nombre simbolice esta reivindicación y que la escuela, la alberguen los muros que la alberguen siempre sea su casa», zanjó la directora.

Divertida y cercana

Tras las palabras de sus compañeros un vídeo con fotos de Maribel en la escuela les recordó a todos los mejores momentos que Maribel tuvo en el centro. Visiblemente afectados, muchos buscaron consuelo en los abrazos y otros como su compañera del departamento de inglés, Ana Carmen Fraile, aprovecharon para recordarla. «Era una mujer muy divertida y cercana», contaba Fraile.

Ambas empezaron en la escuela con 28 años y Maribel fue la encargada de integrar a Ana Carmen en el centro cuando llegó. «Le echamos mucho de menos, este año no iba a estar aquí porque se jubiló, pero no es lo mismo porque ahora no está porque se nos ha ido», matizaba emocionada.

Precisamente Ana Carmen fue la encargada de recoger las cosas que Maribel dejó en el departamento. «El día que falleció estuvo por la mañana en la escuela. Nos hicimos fotos y estuvo recogiendo sus cosas, pero no pudo con todo y yo le dije que me ocupaba del resto de material. Lo tuve que hacer cuando volví en septiembre y fue duro», lamentaba.

Ahora sus rotuladores de colores llenaron los lapiceros del departamento de inglés. Allí aún queda algo de Maribel, también en la placa donde junto a un gato se lee 'A nuestra querida compañera Maribel Alvarado' que en el patio de la EOI seguirá siendo testigo de las conversaciones en inglés que mantengan los alumnos del centro.