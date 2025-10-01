Educación confirma que habrá dos días más sin clases en los colegios e institutos de Badajoz

Las familias de Badajoz tienen que sumar dos días más en los que sus hijos no irán al colegio o al instituto este curso. ... La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura ha aceptado la propuesta del Consejo Escolar Local, por lo que se suman dos jornadas más no lectivas en el calendario escolar.

«Habiendo tenido notificación en la Consejería de Educación y cumpliendo lo establecido en la resolución del calendario escolar 2025-2026, no hay inconveniente en acceder a los solicitado», indican desde la administración regional tras recibir la propuesta de días no lectivos.

En concreto los escolares de Badajoz no tendrán clase el 22 de diciembre de 2025 (lunes) ni el 18 de febrero de 2026 (miércoles). El primer día hará que las vacaciones de Navidad arranquen el viernes 19 de diciembre en la capital pacense mientras que el segundo alargará los festivos de Carnaval hasta el miércoles de ceniza.

Cambio de festivos locales

Estos dos nuevos días no lectivos corresponden a los festivos locales que, en la actualidad, no suponen descanso para los escolares y docentes porque no hay clase esos días. Son el martes de Carnaval y el día de San Juan (24 de junio), cuando ya han terminado. Para poder disfrutarlos se han trasladado a otras fechas.

El año pasado los docentes reclamaron también este cambio de fechas, pero fue en el mes de enero y no se aprobó. Causó quejas de las familias y no hubo unanimidad entre los centros escolares.

Este curso la solicitud ha sido al inicio de las clases y se ha podido tramitar sin problemas. Ha sido gestionada por el Consejo Escolar Local, que cuenta con representantes de las escuelas, las familias y el Ayuntamiento. En esta reunión el 22 de diciembre se aprobó por unanimidad y el 18 de febrero por mayoría.

El curso pasado los profesores propusieron a la Consejería de Educación que les cambiase el 4 de marzo (martes de Carnaval) y 24 de junio (San Juan) por el 5 de marzo, miércoles de ceniza, y el 23 de mayo, un viernes que ofrecía un puente más. La Federación de Asociaciones de Madres y Padres (Freampa) no apoyó esta medida. Educación determinó que, para aprobar ese cambio, debía pasar por todos los consejos escolares de los colegios e institutos y recibir el visto bueno. No fue así, dos votaron en contra y eso alargó el curso en Badajoz en comparación con otras localidades que sí suelen mover sus festivos locales, aunque sean en verano.

Estos festivos locales se pueden mover siempre y cuando el curso escolar tenga la duración mínima de 175 días lectivos, tal y como marca la normativa.