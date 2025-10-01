HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Entrada a uno de los colegios de Badajoz. HOY

Educación confirma que habrá dos días más sin clases en los colegios e institutos de Badajoz

La Consejería acepta la propuesta del Consejo Escolar Local

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:38

Las familias de Badajoz tienen que sumar dos días más en los que sus hijos no irán al colegio o al instituto este curso. ... La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura ha aceptado la propuesta del Consejo Escolar Local, por lo que se suman dos jornadas más no lectivas en el calendario escolar.

