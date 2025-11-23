El Edificio Metálico acogerá el día 28 el Circular Fashion con diseñadores y marcas de moda

El próximo 28 de noviembre se celebrará a las 17.00 horas en el Edificio Metálico en Badajoz el Circular Fashion. Un encuentro profesional organizado por la Dirección General de Empresa, de la consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, que reunirá a profesionales, diseñadores y marcas del sector textil y de la moda para abordar los retos de la sostenibilidad y la economía circular desde una perspectiva creativa y empresarial.

El evento incluirá ponencias técnicas, presentación de firmas, un desfile de moda de Euroace y espacios de networking, configurando un programa que combina inspiración, conocimiento y colaboración profesional.

A partir de las 17.00 horas dará comienzo la jornada, que arrancará con la charla ‘La moda también se reinventa’, a cargo de Marta Vinhas, fundadora de Sensihemp; Itsaso del Rey, fundadora de Jostun y Sancha, de Tradición Popular.

A continuación, a las 19.00 horas se celebrará el desfile de moda y presentación de creaciones, con la participación de diseñadores y firmas como Águeda Valle Upcycling, Brave Of, Sensihemp, Carmela Caramela, Carmen Fabrics & Papers, Konceitor, Emma Prieto, Juan Manuel Cruz, Marcelo Trigo, Cristian Galán, Rosa y Carmen Rodríguez con su marca DUE, y Nuria Delgado con Vintivintae.

El evento finalizará con un espacio de networking, en el que los asistentes podrán intercambiar experiencias y establecer contactos dentro del sector. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse en la web de Extremadura Empresarial.

Circular Fashion forma parte del proyecto Resotex: Repensando el sector textil y la moda sostenible, cofinanciado por la Unión Europea.