Dos pacenses con un centenar de maratones en sus zapatillas

A las cinco de la mañana suena casi todos los días la alarma de Matías Dávila. Esta es la hora a la que se levanta ... para entrenar. Un hábito que ha adquirido desde que en 2001 corrió su primera maratón Ciudad de Badajoz, a la que apenas dedicó 10 días para entrenar.

«Esa carrera la hice a ciegas. Por entonces los 42 kilómetros se hacían en dos vueltas y mi intención era hacer solamente una, pero una vez metidos en carrera decidí seguir. Me costó tanto terminarla que pensé que lo dejaría, nunca imaginé que llegaría a las cien maratones», subraya orgulloso Dávila.

Este dombenitense, que vive en Badajoz hace casi dos décadas, sumará el domingo junto a Raúl Montero, el presidente del Club Maratón Badajoz, un centenar de maratones en sus zapatillas. La primera maratón de Montero fue en 2006 y desde entonces no ha dejado de correr. De hecho, ambos han corrido 21 maratones en otros tantos meses para poder cuadrar las carreras y que la número cien fuese en Badajoz.

«Lo complicado de esto fue encontrar maratones en verano. Encontramos uno en Francia y después otro en un circuito, tuvimos que dar 105 vueltas a una pista de atletismo de 400 metros», relata este corredor, que además participó en otro en el mes de agosto en Báscones de Ojeda. Este maratón es muy peculiar porque se organiza en este pequeño municipio de Palencia, y apenas participan 200 personas.

«Es complicado gestionar muchos maratones en poco tiempo. La clave es la alimentación y el descanso», subraya Montero.

Gracias a que participaron en estas competiciones podrán celebrar este domingo su particular logro junto a familiares y amigos.

Lo más complicado ha sido cuadrar las pruebas para llegar con 99 carreras a Badajoz. «En noviembre hacíamos el maratón de San Sebastián, que se canceló por el viento y ya tenía poco tiempo para poder correr otro, ya que en diciembre tenía Málaga, en enero Murcia, y en febrero Sevilla», dice Dávila.

Un imprevisto que les obligó a buscar otro maratón para llegar con 99 carreras a este domingo. «Por suerte encontramos otro en un pueblo de Ciudad Real y me planté allí para hacerlo. El único inconveniente fue que hice dos en una semana», relata este corredor, que sin embargo recomienda no imitarle.

Como también desaconseja acudir a las carreras de competición como él lo hizo hace 24 años, cuando tan solo se preparó durante diez días para participar en su primer maratón. «Hice entrenamientos en dos semanas. Esto no se debe hacer, no creo que sea sano ni bueno, pero en aquel momento era por desconocimiento», rememora Dávila, que recomienda preparar al menos durante seis meses este tipo de carreras.

Primeras maratones

Los 42 kilómetros de aquel primer maratón se le hicieron eternos a Dávila, no lo fueron tanto para Montero, que también se lo preparó por su cuenta, y le gustó tanto que no ha parado de correr desde entonces.

Dávila comenzó a correr porque quería dejar atrás su vida sedentaria. En los 21 años que lleva corriendo ha bajado 20 kilos, ahora pesa 74. «Algunos de mis compañeros habían empezado a hacerlo, yo los vi y quise sumarme, aunque nunca había competido, para mí todo era nuevo», recuerda emocionado por su progresión en este deporte, donde lo habitual es preparar un par de maratones al año para conseguir buenos tiempos.

En este sentido, los dos socios del Club Maratón de Badajoz no correrán con la vista puesta en hacer grandes marcas. «Voy a correr con un globo de 3 horas y 30 minutos para marcar el paso a otros corredores. Esto supone ir un poco más despacio de mi tiempo habitual, pero quiero disfrutarla», cuenta Montero.

Lo normal es que los corredores preparen uno o dos maratones al año, no mucho más en caso de que el objetivo sea hacer un buen tiempo. Por eso, antes Dávila descansaba dos semanas después de cada prueba. «Ahora no me lo he podido permitir y esto te hace ir con miedo a lesionarte», cuenta, al tiempo que añade que esta carrera es una presión añadida a la hora de correr por lo que significa.

Al tratarse de una carrera especial para ambos, la intención de Raúl era correrla los dos juntos, pero Matías prefiere ir por libre, ya que para él es más fácil no tener que adaptarse al ritmo de otra persona. Aún que no vayan al mismo ritmo dando zancadas correrán unidos por su pasión por el atletismo.

Aunque Dávila es socio del Maratón Badajoz, también dirige el Club Maratón Vegas Altas de Don Benito y esto les llevará ha hacer algo especial ese día, en el que cada uno correrá con la camiseta de su club. «Me cuesta mucho porque lo llevo desde la distancia, pero no ha surgido la oportunidad de que otra persona se ponga al frente y tiene bastantes socios en la región», dice nervioso al pensar en el próximo domingo porque asegura que siempre ha tenido respeto por esta carrera.

«Aunque haya corrido 99 maratones es imposible no estar más nervioso que otras veces porque la ilusión es mayor», subraya preocupado. Un respeto que comparte con Montero, que añade que en Badajoz siempre ha tenido sensaciones especiales corriendo. «Es una carrera en casa, y he corrido en Nueva York, Boston o Londres, pero esta es la más especial de todas porque aquí empecé y aquí entreno», subrayó ilusionado porque aquí corren con el empuje que les dan los amigos y la familia.

Aunque tienen muchas carreras especiales, Matías recuerda con cariño la de Boston porque no faltó el público en los 42 kilómetros de recorrido. Aunque este corredor hizo su mejor tiempo en Sevilla, asegura que la de Badajoz es la más importante para él, por eso es la que ambos han corrido más veces.

A lo largo de las dos décadas que llevan corriendo ha cambiado mucho la manera de hacerlo. Ahora tienen ayuda de geles, pero entonces las camisetas que utilizaban eran de algodón y las zapatillas no tenían la amortiguación de ahora.

Por eso estos corredores, que son los primeros del club en alcanzar esta cifra, seguirán corriendo. Después de Badajoz les espera Madrid o Ronda, porque su intención es seguir sumando carreras, pero primero tienen que disfrutar de este fin de semana porque lo bonito de esta maratón también está en los preparativos y en la postcarrera con la familia y los amigos.