Dos condenados a cuatro años de cárcel y otro a dos por introducir y distribuir drogas en Badajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a dos personas -un hombre y una mujer- a cuatro años de cárcel y a una tercera, otro varón, a dos años de prisión por introducir y distribuir drogas en Badajoz y alrededores. Además de esta pena, les impone a cada uno el pago de una multa de 250.000 euros.

La sentencia recoge que los dos hombres, de nacionalidad colombiana, y la mujer, pareja de uno de ellos y de nacionalidad española, conformaban un grupo que introducía y distribuía sustancias estupefacientes en la capital pacense desde finales del año 2021.

El 8 de noviembre de 2022, dos de los investigados -un hombre y una mujer- fueron a Madrid por la A-5 en dos vehículos, uno de ellos prestado y el otro propiedad del tercer investigado. Se alojaron en Leganés y al día siguiente regresaron a Badajoz por la misma autovía. A la altura de Mérida, un agente policial comenzó a seguirles.

Ambos tomaron la salida de la Albuera en Talavera la Real y siguieron por carretera ordinaria. A la altura de la pedanía de Villafranco del Guadiana, el vehículo conducido por la mujer adelantó al otro, algo que propició que el agente policial tratara de rebasar a uno de ellos. El conductor que daba cobertura al primer coche trató de impedir este adelantamiento con una maniobra peligrosa, según se señala en los hechos probados.

Más adelante, a la altura de la carretera que se dirige a la localidad de Balboa, el vehículo que conducía la mujer fue interceptado por otro policía. Pocos segundo después de detenerse, reinició la marcha gran velocidad, llegando a golpear al vehículo policial y a poner en peligro a los agentes. En su huida, arrojó por la ventanilla unos paquetes al arcén de la carretera. A su entrada a Badajoz, hizo caso omiso al alto policial y huyó a Cerro Gordo, donde bajó del coche y emprendió la huida a pie. Finalmente fue detenida.

Por su parte, el otro investigado fue parado entre Villafranco y la entrada al Golf Guadiana, donde fue arrestado.

En la bolsa que la mujer arrojó por la ventanilla había un total de 1.624 gramos de cocaína pura, que se calcula que en el mercado negro tiene un valor de más de 210.000 euros.

Los tres acusados son consumidores de cocaína de larga duración; en el caso de alguno de ellos, más de ocho años. La sala les ha aplicado el atenuante de drogadicción. La sentencia es firme, por lo que no cabe recurso.