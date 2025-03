Dos años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra menor de edad

Un hombre nacido en 1975 ha sido condenado a dos años de prisión tras reconocerse autor de un delito de abuso sexual continuado consistente en ... realizar tocamientos a la hija de su pareja, una menor que en el momento de producirse los hechos tenía 13 años de edad.

El juicio había sido señalado para este martes en la Audiencia Provincial de Badajoz y en un primer momento la petición de pena de la Fiscalía estaba fijada en seis años de prisión, una condena que ha quedado reducida tras alcanzarse una sentencia de conformidad que ha sido aceptada por la Fiscalía y por la acusación particular, representada por Jorge González Cámara.

Los hechos que ahora quedan sentenciados se produjeron a partir del año 2018 en una localidad próxima a la ciudad de Badajoz, pero no fueron denunciados hasta julio de 2022.

Poco antes de presentar la denuncia la menor había contactado a través de Internet con un amigo al que le contó lo sucedido, siendo esa conversación la que le hizo considerar la posibilidad de presentar la denuncia.

Los abusos consistieron en distintos episodios de tocamientos durante los años 2018 y 2019 pero la investigación se puso en marcha a raíz de la denuncia, iniciándose una instrucción que culminó con el señalamiento del juicio.

En la vista de este martes se ha mantenido la acusación por el delito de abusos pero se ha aplicado la atenuante simple de reparación del daño tras quedar acreditado que el ahora condenado ha consignado 500 euros para hacer frente a la responsabilidad civil que se deriva de este caso. En total, se ha comprometido a pagar 10.000 euros en el plazo de dos años.

La sentencia lo condena a dos años de prisión y le obliga a mantener una distancia de 150 metros y a no comunicarse con la víctima durante un plazo de siete años.

También ha sido inhabilitado para desarrollar profesiones o actividades en las que exista un contacto frecuente con personas menores de edad.

En la vista de este martes el abogado de la defensa ha solicitado que le sea suspendida la pena de ingreso en prisión tras argumentar, por una parte, que el condenado no tiene condenas anteriores, y por otra, que la pena no supera los dos años de cárcel. Esa solicitud ha sido aceptada por el tribunal, que le ha recordado la obligación de hacer frente al pago de la indemnización para no ingresar en la cárcel.